La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advirtió que los equipos de teléfonos móviles no registrado en la lista blanca del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) serán bloqueados y estarán fuera de servicio a partir del 22 de abril.

Como se recuerda, la implementación de la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Móviles para la Seguridad (RENTESEG) ha permitido la creación de la lista blanca de equipos de telefonía móvil.

Sin embargo, solo los equipos registrados en esta podrán funcionar en las redes de telefonía móvil del país debido a disposiciones sobre seguridad ciudadana.

Pero, ¿por qué se da esta medida? Afin explicó La obligación de realizar este registro recae en los importadores de los equipos.

Medida contra la importación ilegal de celulares

De acuerdo con Afin, el 80% de la importación de teléfonos móviles en el país no es realizada por las empresas operadoras. Asimismo, la importación y venta de teléfonos móviles ingresan a través de la Amazonía, aprovechando el régimen tributario de esa región, así como la problemática de contrabando de teléfonos inteligentes.

En ese sentido advirtió que “si todos estos teléfonos no están siendo registrados ante OSIPTEL, a partir del 22 de abril una cantidad importante de peruanos que adquieran teléfonos móviles podrían verse afectados y perder la inversión realizada en dicha compra , pese a no tratarse de equipos de dudosa procedencia. A la fecha se estima que el 69% de los teléfonos móviles, que se activan diariamente, no están en esa lista blanca. Es decir, una cifra aproximada de 750,000 teléfonos mensuales”.

“Mostramos nuestra preocupación por el impacto que causará la implementación de esta lista blanca en los usuarios en general, que habiendo comprado legalmente un celular, a partir del 22 de abril, se quede sin servicio y sin otra solución que comprar un nuevo equipo, causándoles un serio perjuicio”, agregó.

Afin pide que los importadores registren los celulares a OSIPTEL

La asociación pidió a todos los importadores a que cumplan con registrar los equipos ante Osiptel . Asimismo, solicitó a las autoridades, Ministerio del Interior, Congreso de la Republica y Defensoría del Pueblo, evaluar medidas para evitar ese grave impacto a los consumidores, considerando además que este sistema, que se ha implementado en otros países, no ha tenido el resultado, que en nuestro país se espera, frente al hurto de celulares.

Como se recuerda Ministerio del Interior emitió una norma con rango de ley (implementación de la tercera fase del RENTESEG) que Osiptel está implementando. En ese sentido, AFIN invocó al Congreso para sacar una ley que modifique esto para evitar ese grave impacto a los consumidores, considerando además que este sistema, que se ha implementado en otros países, no ha tenido el resultado, que en nuestro país se espera, frente al hurto de celulares.