Raúl Díaz Díaz, gerente general de Aeropuertos Andinos del Perú, informó que se prevé que el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa puede volver a operar este jueves 26 de enero, si se confirma las garantías para que las actividades y vuelos se reanuden en medio de las protestas en la región.

En diálogo con RPP, detalló que unos 20 vuelos y un aproximado de 5,000 pasajeros son afectados a diario por la suspensión de operaciones en el terminal aéreo de Arequipa. Asimismo informó que ya se reparó la infraestructura dañada la semana pasada durante enfrentamientos entre policías y una numerosa turba de vándalos que intentó tomar el aeropuerto.

“En el caso de Arequipa se mantiene cerrado por dos días o sea hasta el día de hoy. Lamentablemente, esta situación nos impide trabajar en el aeropuerto. Lo que afectamos son en promedio son 20 vuelos diarios y 5 mil pasajeros. Mientras no estemos tranquilos a las manifestaciones que se dan alrededor del aeropuerto no podemos volverlo a poner en operación. Es básicamente garantizar con la Policía y las Fuerzas Armadas de que no vaya ocurrir ningún incidente”, señaló.

LEA TAMBIÉN: Aeropuerto de Cusco reanudó hoy sus operaciones tras suspensión por protestas

“Hemos logrado recuperar la infraestructura dañada la semana pasada. Aeropuertos Andinos ha trabajado rápidamente para hacerlo y la idea es volver a operación el día de mañana. Esto está sujeto siempre a la revisión que tengamos las garantías de que no ocurra ningún incidente”, agregó. Díaz indicó que la mayoría de pasajeros afectados son nacionales y están orientados a vuelos domésticos, de negocio y comercio.

El gerente de Aeropuertos Andinos del Perú informó que a la fecha los aeropuertos de Ayacucho, Puerto Maldonado y Tacna operan de manera normal mientras.

“En Ayacucho, hoy, solo atenderemos tres vuelos, Puerto Maldonado cuatro y Tacna seis. El cálculo de los pasajeros está alrededor de los 3,504″, precisó.