El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén , se refirió a las diligencias preliminares que realizó el Ministerio Público contra la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte , sobre el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración sobre el uso de relojes de la marca Rolex.

El premier aseguró que, de acuerdo a la constitución, el supuesto realizado por la Fiscalía no corresponde a las causas que una presidenta pueda ser acusada. Sin embargo, dijo que eso no significa que no sea investigada.

“Debemos considerar que la presidenta de la República, si va a ser investigada, debe serlo por situaciones excepcionales”, afirmó Adrianzén.

Asimismo, se refirió al accionar de la Fiscalía. “Me sorprende la celeridad de la Fiscalía para iniciar diligencias preliminares (a Boluarte)”, anotó el jefe del Gabinete a la prensa.

También, se refirió respecto a los ingresos y patrimonio de la presidenta y señaló que no se ha detectado ningún tipo de desbalance. “Con eso estaría zanjado el probable enriquecimiento ilícito”.

Asimismo, insistió que no existe la necesidad de que los funcionarios públicos declaren sus joyas. “Qué sentido podría haber tenido eso”. “Declarar los lapiceros, la medallita de bautizo, las alianzas matrimoniales, hasta dónnde vamos a llegar” , ironizó el premier.

El premier confía que las indagaciones preliminares realizadas por la Fiscalía sean archivadas de manera definitiva.

“Confío en que agotadas estas indagaciones preliminares que ha iniciado el Ministerio Público, esto sea archivado de manera definitiva”, dijo.

Respecto a la reacción que tuvo ante de la prensa, de dar la vuelta y retirarse, al preguntarle por el reloj de la mandataria Adrianzén dijo que “todos somos humanos y estaré siempre dando la cara a la prensa”, tras añadir que su molestia se debió a que tenía temas importantes que dar a conocer a los medios de comunicación aprobados en el Consejo de Ministros.

En otro momento, se refirió a las declaraciones del contralor Nelson Shack quien afirmó que los funcionarios públicos sí deben declarar sus bienes cuando superan las 2UIT (S/ 4,950).

“Habrá que apreciar el valor de cada una de las joyas, si hubiese que calificarlas como tal, o simplemente un reloj como en el que todos tenemos en la muñeca”, indicó.

Fiscalía inicia diligencias preliminares contra Dina Boluarte

La Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra la presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte , por el u so de un reloj de la marca Rolex , que estaría valorizado en US$ 14,000 y no dio cuenta de este en su declaración jurada.

“La Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha dispuesto en la fecha, iniciar diligencias preliminares contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, presidente de la república, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos, por el uso de relojes de la marca Rolex” , dice el comunicado en Twitter (ahora X) .

¿Qué dijo Dina Boluarte sobre el Rolex de US14 mil ?

Al ser consultada sobre los cuestionamientos por tener un reloj Rolex de 14 mil dólares, la jefa de Estado respondió: lo que quiero decirle, no a la noticia tendenciosa, sino al Perú entero: Trabajo desde mis 18 y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y trabajo.