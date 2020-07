Han pasado apenas siete días de la “nueva normalidad”, con cifras oficiales de contagio de COVID-19 que mostrarían una tendencia a la baja, luego que el Ministerio de Salud indicase que la “R” que refleja la tasa de contagio es menor a 1, pero otros temas parecen llamar la atención a los médicos intensivistas.

“Hace unos días ya no habían colas en las zonas de emergencia, la principal contención se realiza ahí, ni sábado ni domingo ni lunes que estuve de guardia en el Hospital 2 de Mayo vi colas por COVID-19, pero hoy (ayer) las colas regresaron y eso preocupa”, comenta el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde.

“No tenemos ni 10 días y estamos en estas condiciones, tenemos que cuidarnos”, expresa preocupado el galeno, tras anotar que esta situación se estaría reportando en otros hospitales del país.

El área de emergencia es la primera línea de atención a los pacientes por COVID-19 y luego está la zona de hospitalización antes que lleguen a las camas UCI.

“¿Camas UCI? Ya no hay disponibles en Lima, al menos no en los hospitales emblemáticos, no hay nada. Nosotros trabajamos también en el sector privado, y no hay camas. Si una cama se libera en menos de una hora nuevamente está ocupado”, dijo.

Las cifras de la Sala Situacional COVID-19 refleja que hay 1,403 camas UCI totales, de las cuales 138 están disponibles. “Le hemos pedido al Minsa que nos diga donde están estas camas UCI que se necesitan, pero no tenemos respuesta. Necesitamos esas camas. Ayer teníamos 25 pedidos de hospitalización para camas UCI, y como solo cinco se desocuparon solo pudimos atender ello”, mencionó.

Jesús Valverde recuerda que, semanas atrás se tenían camas de reserva en la sierra sur del país, pero ya no hay, todas están ocupadas.

¿Y las 2,000 camas, y los ventiladores?

La promesa del Gobierno era que se llegaría a las 2,000 camas UCI, pero la pregunta que se hace Valverde es ¿dónde están?

“Se requiere de una infraestructura de soporte, oxígeno de manera continua, que se está sustituyendo por los tanques, pero no hay lugar. Y las instalaciones de los Panamericanos no es un hospital, le llamamos el Hotel COVID-19, porque hay un control, pero no tiene las instalaciones para la atención hospitalaria”, afirma.

El Gobierno ha recibido recientemente donaciones de ventiladores mecánicos que anuncia por cientos, lo que implicaría que se sume el mismo número de camas UCI, pero en las dos semanas apenas han sumado oficialmente 76 camas UCI, dijo.

Jesús Valverde sostiene que no solo falta la infraestructura, sino también médicos. “Hoy trabajamos el doble y triple. Le hemos pedido al Gobierno que haga cambios para que un intensivista que atiende 6 pacientes pueda elevar a 12 pacientes, pero para ello se requiere del soporte de los otros profesionales, como neumólogos y anestesiólogos, entre otros, pero no se ha dado ese cambio”, expresó.

Recuerda que, hoy el 70% de los médicos que estaban en atención se han tenido que retirar a sus hogares por la pandemia, y a la vez han enfrentado bajas en el camino.

“Estamos en la primera línea de atención al COVID-19, pero no tenemos la respuesta para atender mejor a los pacientes”, menciona, tras agregar que le preocupa que un rebrote pueda nuevamente poner al sistema de salud en alerta.