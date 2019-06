El 97% de profesionales venezolanos no logra acreditar sus títulos en el Perú, según INEI

Más de la mitad de los venezolanos de 15 o más años de edad que residen en el Perú cuentan con estudios superiores, concluidos o inconclusos, sin embargo, solo una mínima parte de los profesionales ha logrado acreditar u homologar sus títulos en el país, reveló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La mayoría no lo consigue por falta de dinero o por desconocer los procedimientos. Así, el 37.9% de los venezolanos tienen educación universitaria: el 13% incompleta y el otro 24.9% ha logrado culminar sus estudios, de acuerdo con los resultados de la “Encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país”, realizada entre noviembre y diciembre del 2018.

En tanto, el 19.2% de esta población cuenta con educación superior técnica: mientras el 15.5% de ella completó sus estudios, el otro 3.7% tiene estudios incompletos. Además, un 0.8% tiene estudios de maestría o doctorado, de modo que los ciudadanos venezolanos con estudios superiores representan el 57.9% de la población de dicho grupo de edad.

En su gran mayoría, los venezolanos con educación universitaria completa tienen título profesional (92.2%) y un 7.8% carece de él. No obstante, apenas el 2.9% de los profesionales venezolanos titulados ha logrado homologar o acreditar sus diplomas en el Perú, mientras el 97.1% no lo consiguió.

Dificultades económicas

¿Las razones? El 39% manifiesta que no lo hizo por falta de dinero, el 34.7% adujo que desconocía el procedimiento para efectuar este trámite y el 18% no trajo su título al país. Asimismo, un 8.3% de dichos profesionales explicó que no contaba con el apostillado del documento, que es un requisito indispensable para su acreditación en el Perú, le faltaba tiempo para hacer los trámites o sus trámites se encontraban en proceso.

Además, algunas de las personas encuestadas sostuvieron que no necesitaban hacer dicho trámite, puesto que en el Perú muchas carreras pueden ejercerse sin el requisito de haber obtenido el título profesional.

Sin embargo, para el desempeño de muchas otras carreras, como la medicina o la enfermería, es necesario contar con un título acreditado ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) o revalidado por una universidad peruana, en el caso de que la universidad que expidió el título no cumpla con ciertos requisitos o por tratarse de algunas profesiones específicas,

Al no lograr el reconocimiento o la revalidación de sus títulos, muchos profesionales venezolanos se ven en la necesidad de desempeñar distintas labores, principalmente en el sector servicios, por lo que perciben ingresos mucho más bajos que el promedio correspondiente a sus respectivas profesiones, según informó la ONG Unión Venezolana en Perú a inicios de este año.

Por esta razón, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) anunció este año que se encontraba evaluando formas de facilitar la homologación de los títulos profesionales de venezolanos, con el fin de que logren insertarse en el mercado laboral desempeñándose en sus respectivas carreras.

A inicios de junio, la Dirección de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del MRE indicó que se alista un programa de homologación de títulos en favor de los venezolanos, que se está discutiendo en la mesa de trabajo intersectorial de gestión migratoria, dirigida por dicho ministerio.

Este programa, señaló dicha dirección, no va a demandar presupuesto estatal, puesto que se busca conseguir apoyo de la cooperación internacional para su ejecución y financiamiento.

Las profesiones más recurrentes

Entre las profesiones universitarias, las más recurrentes en la población venezolana son las ingenierías (21.7%): predominantemente de Telecomunicaciones, Sistemas, Civil y Mecánica; seguidas de Administración de empresas (20.1%) y Educación (19.7%).

También hay una significativa presencia de profesionales universitarios en Derecho y Ciencias Políticas (8.3%) y Contabilidad y Finanzas (7.3%).

Asimismo, los venezolanos con educación superior técnica en su mayoría estudiaron las carreras de Administración y Gestión (24.2%), Analista de sistemas y computación (8.1%), Mecánica y Mantenimiento (7.8%) y Enfermería Técnica.