Durante las últimas sesiones el índice del dólar retrocedió posiciones, influenciado en gran medida por el dato de Inflación de Octubre en EEUU que se dio a conocer el día Miércoles 10 de noviembre, el cual resultó mucho menor de lo esperado. (7.7% vs anterior de 8.2%).

Este dato fue interpretado por el mercado como una señal de que la inflación en EE.UU. ya había tocado máximos y que, por ende, en los próximos meses solo se esperaría que retrocediera. Por ello, la FED tendría que comenzar a moderar la subida de la tasa de interés, así algunos analistas, después de conocerse el dato de inflación, estimaron que la próxima subida de tasa de la FED no sería de 75 puntos básicos, como se tenía previsto, sino de 50 puntos básicos.

LEA TAMBIÉN: AFP proyectan dólar más débil en el 2023

Como era de esperarse también, poco después de conocerse el dato de inflación en EE.UU., los días siguientes, el índice dólar llegó en algunas sesiones a sus mínimos de hace 3 meses bordeando las 106 unidades, recordemos que la semana pasada el mismo se encontraba por encima de los 112.

Respecto a la cotización del USD/PEN, se experimenta un ligero rebote del dólar desde el 15 de noviembre. Es importante mencionar que hasta la quincena se había presentado una mayor oferta de dólares por parte de Corporativas e Institucionales por el pago de CTS, así el día 15 de noviembre presentó su nivel más bajo de hace 6 meses con una cotización del dólar/sol en promedio de 3.8290. Posteriormente, los días siguientes, el dólar comenzó a subir algunos puntos respecto al sol. Sin embargo, el día de ayer 17 de noviembre se mostró una corrección importante al cierre debido a un recorte de posiciones largas por parte de corporativos para pagos de impuestos.

Si bien es cierto, la semana pasada apuntaba que el retroceso del dólar no solo era en nuestro país sino también en comparación a otras divisas pares, se dieron a conocer en esta semana algunos datos económicos importantes también en EEUU que han vuelto a traer a discusión la agresividad de la FED y tomando algunos analistas partido de que el relajamiento por parte de la FED, todavía no está cerca y que por el contrario harían falta más indicadores y datos económicos para pensar que la Inflación ya no es un problema crítico y que se encuentra controlada.

LEA TAMBIÉN: Los cinco bancos que más ganan con la diferencia cambiaria

¿Cuáles fueron los datos económicos que se dieron a conocer esta semana?

Los datos de ventas minoristas en EEUU fueron mayores de lo previsto y aumentaron en 1.3%, este dato nos muestra que la FED todavía tendría un margen de maniobra para actuar puesto que las ventas siguen siendo altas y no se ha ralentizado como se espera en un escenario de contracción.

Otro dato que aumenta la expectativa de que la FED puede todavía ejercer una subida de 75 puntos, es el dato de empleo que ha salido más favorable de lo esperado también por lo que es una muestra de que a pesar de las subidas anteriores, el mercado y la actividad económica se sigue presentando en EEUU.

Con un mes de diciembre, próximo e históricamente con mayor consumo, la FED se encuentran expectantes por los datos económicos que le permita dar más señales sobre si la inflación efectivamente ya tocó sus máximos históricos o si todavía es un problema que se debe afrontar y por ende, tomar una postura más agresiva al respecto.