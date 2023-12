Ad portas del 2024, es importante tomar nota de los aspectos relevantes que generarán, por ejemplo, una explosión de los diferentes negocios de pagos, tales como billeteras digitales, servicios de recaudo, de dispersión de pagos, transferencias “crossborder” y otros.

Una tendencia imparable 2024 serán las alianzas o “Partnerships” que están generando negocios colaborativos como el “Banking as a Service”, “FinTech as a Service” y “Finanzas embebidas”. En los dos primeros, las entidades financieras con licencia ponen a disposición sus plataformas para que terceros, como las FinTech, puedan ofertar nuevos productos o mejorar los existentes. Con las “Finanzas embebidas”, es la propia banca que implementa sus servicios financieros dentro de plataformas de terceros no financieros. Un negocio típico es el “Buy Now Pay Later” implementado por bancos locales como el Banco de Crédito del Perú (BCP) con Cuotéalo, Banco Continental (BBVA) con Openpay y a nivel regional con fintechs unicornios como Ualá.

Otra tendencia 2024 serán los avances en los pagos digitales en el marco de las Finanzas Abiertas (Open Finance). Recordemos que por la activa agenda impulsada por el Banco Central de Reservas (BCRP), hoy tenemos una regulación que obliga a la interoperabilidad de los pagos, permitiendo incluso a las empresas emisoras de dinero electrónico (EEDE) acceder a ella. También tenemos normas que obligan a uniformizar los QR para que puedan desarrollarse los pagos de manera más eficiente y la regulación sobre los acuerdos de pagos con tarjeta, que generan predictibilidad.

Próximamente, tendremos un reglamento de proveedores de servicios de pago que comprenderá la mayor parte de agentes de la cadena, y también veremos avances en la regulación del Open Finance, probablemente iniciando con la estandarización de los API (application interface programs) para que las distintas plataformas puedan “enchufarse” fácilmente. Lo anterior ha motivado que FinTech relevantes a nivel global, tales como Mercado Pago, Ualá, Nubank, Revolut, hoy miren al Perú con mayor interés, y es probable que el próximo año alguna de ellas se convierta en actor relevante en el ecosistema peruano. En paralelo, el BCRP explora los CBDC (Central Bank Digital Currency) como una herramienta clave para generar más inclusión financiera.

También son tendencias relevantes 2024 la autorregulación en las fintech de pagos, que traerá estándares de calidad en base a buenas prácticas y la creación de un sistema de certificación privada. Y, finalmente, la educación financiera digital ha despertado gran interés no sólo del Estado sino también del sector privado como un elemento clave para acompañar el crecimiento de la industria, procurando que todos hablen el mismo lenguaje.

Confiamos en que el 2024 será un año importante para continuar con el crecimiento de la industria fintech en beneficio de la competencia y una mayor inclusión de todos los peruanos.