En un estudio reciente, estimamos que la Nueva Refinería Talara destruyó valor por no menos de US$ 8,000 millones.
En un estudio reciente, estimamos que la Nueva Refinería Talara destruyó valor por no menos de US$ 8,000 millones.
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Carlos E Paredes
Carlos E Paredes

1 La debacle de la petrolera estatal de los últimos cinco años no tiene precedentes. Entre el 2022 y el 2025, el Estado le otorgó US$ 5,000 millones a través de una serie de rescates financieros (“salvatajes”). A pesar de esta masiva transferencia de recursos, la pésima y opaca gestión de la empresa llevó a que, a fines del año pasado, Petroperú estuviese al borde de dejar de operar por falta de liquidez. ¡Increíble! A pesar de haber recibido un apoyo del fisco por US$ 5,000 millones, el déficit de capital de trabajo bordeaba los US$ 2,300 millones. Literalmente, no había plata ni para el papel higiénico.

2 Resulta evidente que los rescates no atacaron las causas de la debacle, solo sirvieron para prolongar una onerosa y prolongada agonía empresarial. ¿Qué es lo que explica la crisis de Petroperú? En un estudio reciente, estimamos que la Nueva Refinería Talara destruyó valor por no menos de US$ 8,000 millones. Sin duda, constituye el mayor fiasco en la historia de la inversión pública del país. Con este dinero pudimos construir y equipar unos 64 hospitales de alta complejidad o más de 250 colegios emblemáticos modernos (frente a los noventa y dos existentes en la actualidad). Sin embargo, la construcción de la nueva refinería no es la causa raíz de esta crisis, aunque contribuyó de manera significativa a ella.

3 La causa raíz de la crisis de Petroperú se encuentra en su deficiente gobernanza. Los severos problemas de gobierno corporativo –ausencia de rendición de cuentas y de supervisión por parte de un principal, alta rotación de directivos, falta de transparencia y prevalencia de la opacidad y corrupción, meritocracia inexistente y captura de la gestión por pequeñas cúpulas sindicales y gerenciales, ausencia del análisis costo-beneficio en la mayor parte de decisiones empresariales, incluyendo la evaluación de los proyectos de inversión– explican gran parte de la crisis.

4 Petroperú es una empresa supuestamente de propiedad de todos los peruanos, pero que, en la práctica, no tiene dueño. Nadie supervisa efectivamente a quienes la administran ni les exige rendir cuentas. Ese vacío permitió a una cúpula de gerentes y dirigentes sindicales –la “gran cofradía”– capturar el manejo de la empresa. Los diferentes gobiernos entregaron cada vez más dinero a Petroperú, se lo dieron a los responsables de la debacle, y –no sorprendentemente– las causas de las pérdidas permanecieron intactas.

5 A fines del 2025, la empresa se encontraba al borde del precipicio. La solución no pasaba por seguir dándole más plata a cambio de nada, sobre todo necesitaba un principal que exigiese y lograse buenos resultados.

6 ¿Por qué no privatizarla o liquidarla? La indignación de muchos ante el despilfarro es comprensible, pero este tipo de decisiones exigen un riguroso análisis costo-beneficio, no rabia. Claramente, no existe un mínimo consenso político para privatizar Petroperú. Con un patrimonio fuertemente negativo, privatizar la empresa como un todo obligaría al Estado a asumir una pesada factura. De igual forma, liquidarla castigaría el valor de venta de sus activos y nos dejaría con una millonaria deuda por pagar. No obstante, continuar rescatándola sin cambios reales es todavía menos razonable.

7 La salida más prometedora es la reestructuración por unidades de negocios: incorporar capital y gestión privada sin vender los activos estratégicos. Este fue el giro aprobado por el D.U. 010-2025, publicado el último día del año pasado. Se encargó a ProInversión la conducción del proceso de reestructuración por unidades de negocios claramente diferenciadas (los “bloques patrimoniales”). Se trata de cambiar los incentivos: que alguien arriesgue recursos propios, supervise y responda por los resultados.

8 ¿Significa eso que la transformación está asegurada? ¡De ninguna manera! Aunque el dinero ya no será manejado por los responsables de la debacle –se utilizarán fideicomisos para este fin– y ProInversión ha iniciado el trabajo técnico para reestructurar la empresa y atraer posibles interesados, las tareas pendientes en el campo de la gestión de corto plazo de la empresa son enormes. Por lo pronto, el nuevo directorio, junto a ProInversión, ha implementado cambios importantes en la gestión de compras de crudo, asegurado el capital de trabajo que se necesitaba y continuado con la reparación e inversiones necesarias para poner la refinería a punto.

9 Sería importante que la nueva administración transparente lo recibido y comunique a los peruanos la magnitud de la debacle ocurrida. Esto contribuiría a consolidar el apoyo al proceso de reestructuración en marcha y a que no haya vuelta atrás. Seamos claros: los enemigos de la reestructuración son muchos, dentro y fuera de Petroperú; tienen intereses en que este esfuerzo fracase, por lo que lo van a socavar. Aquí es importante no confundir a la cúpula que capturó la empresa con los muchos trabajadores honestos que quieren verla prosperar. La reestructuración es una oportunidad histórica, no una garantía de éxito. Lo imperdonable sería desperdiciarla y obligar a los peruanos y a los buenos trabajadores de la empresa a pagar, una vez más, por los mismos errores.

Carlos E. Paredes es socio-fundador de Intelfin Estudios y Consultoría, y docente de la U. Continental

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