Estamos viviendo un momento intenso en el debate de los sistemas de pensiones, mientras el más reciente proyecto de retiro de fondos “extraordinario” espera para ser discutido en el pleno del Congreso.

He escuchado cómo muchos aluden a las debilidades del sistema de pensiones para justificar este séptimo retiro. Comentarios que van en la línea de “como el sistema no funciona, mejor retiro”. Es cierto que nuestros sistemas de pensiones necesitan mejoras importantes, pero retirar el dinero anticipadamente no es una de ellas. La mayoría de las justificaciones para los retiros se basan en mitos fácilmente comprobables si nos tomamos el tiempo de analizar algunos datos. Les dejo hoy dos de los mitos más populares.

El primer mito es uno de los más usados por los promotores de retiros: “los fondos del sistema privado han tenido retornos negativos, o muy bajos, y por eso es mejor invertir en otra cosa”. Es fácil desmentirlo, ya que el SPP ha rendido más de 10% promedio al año en sus 30 años de existencia. Esto significa que, fuera de las variaciones anuales, en este periodo, nuestros fondos han ganado 10% cada año. Otra evidencia que desmiente el mito es el tamaño de los fondos: a finales del año 2009, el sistema manejaba S/53,000 millones; a finales del 2014, S/114,000 millones; y a finales del 2019, S/174,000 millones. Es decir, el sistema crecía, en parte por el aporte de los afiliados y en gran parte por la rentabilidad. En octubre del 2022, luego de seis retiros, el sistema cayó a S/103,000 millones. Y si comparamos retornos, por ejemplo, con depósitos a plazo, podemos ver que desde 1993 a hoy, la rentabilidad de los fondos de pensiones es casi 3 veces mayor versus el promedio de cualquier modalidad de depósito a plazo.

El segundo mito es “las AFP no sirven porque pagan pensiones muy bajas”. Este mito es más complejo de desenmarañar. Por un lado, es cierto que para muchos afiliados la pensión potencial es baja. Esto es porque no han aportado de manera continua durante su vida laboral y, si además han hecho algún retiro extraordinario, su pensión será más baja aún. Pero si miramos las estadísticas antes de que entre en vigencia la ley del retiro del 95.5% como alternativa de jubilación, las pensiones esperadas eran de más del 70% del último sueldo del afiliado, niveles similares a los de países como Francia y Dinamarca, y mayores al promedio de toda la Unión Europea, de acuerdo con la información de la OCDE. Para retomar este nivel de pensiones necesitamos tener aportes durante toda la vida laboral de los afiliados y no tener ningún tipo de retiro extraordinario.

Considero que ahora no existe una razón válida para proponer retiros y ninguna situación extraordinaria para justificarlos. No hay tampoco opiniones técnicas de peso que los avalen. Adicionalmente, si los retiros se proponen para ayudar a aquellos que pasan por dificultades económicas, no se entiende que el último proyecto de retiro sea para todos los afiliados, sin importar si están empleados, su edad o si necesitan ayuda en este momento. Lo que debemos hacer es enfocar nuestra energía en lograr una reforma viable que asegure mejores pensiones para más peruanos.

