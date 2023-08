En este contexto, esperábamos ilusamente un golpe de timón y anuncios claros y concretos; sin embargo, el mensaje presidencial resultó una letanía, con visos populistas, privilegiando el asistencialismo a medidas realmente reactivadoras de la economía.

En fin, “no se puede pedir peras al olmo”, se requiere de un buen timonel, de un Estado más eficiente, menos burocrático y atomizado, verbigracia en el sector agrario. Se han creado una serie de programas para la “reactivación” como “Reconstrucción Productiva Agropecuaria”, “Programa Nacional- Tu Empresa”, “Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario”, “Programa Agroideas”, “Programa Fertiabono 2″, “Fondo Agro Perú”, “Programa Recupérate ya”, “Seguro Agrícola Catastrófico”, “Programa Puno Resiliente”, entre otros.

Esta dispersión fomenta la burocracia, dificulta el control, promueve la corrupción, genera ineficiencia en el gasto, por no estar alineados y generalmente no conversan entre sí. Disfunción que se repite en otros sectores. Consecuentemente, se requiere reestructurar el Estado, pero ello no pasa por un tema de nomenclatura como “Reconstrucción con Cambios”, ahora “Autoridad Nacional de Infraestructura”.

En grado superlativo, se necesita de gente idónea para el manejo de la cosa pública, gestión por resultados. Los hechos demuestran tremenda falencia en el Gobierno; pruebas al canto: Salud e Interior. Tienen avances en el gasto que llegan al 18% y 13% respectivamente, no muy lejos de otros ministerios. Entonces, qué podemos esperar cuando se necesita dinamizar la inversión pública, en circunstancias en las que la inversión privada está en terreno negativo.

El fofo megadiscurso de la señora Dina Boluarte, adoleció de metas claras, no se dijó la proyección de crecimiento del PBI en los próximos tres años, cuánto crecerá el empleo, en qué medida se recuperará la inversión privada, grado de disminución de la pobreza, entre otros aspectos fundamentales, para saber hacia dónde nos dirigimos. En síntesis, fue un canto de sirena.