Esta perspectiva se extiende con frecuencia en cada nueva regulación laboral, si es que no en cada nueva regulación a secas, con resultados contraproducentes. Aunque el reglamento en cuestión es una versión largamente mejorada de su proyecto —y ya permite que el empleador y el trabajador negocien sobre quién asumirá los costos de la modalidad, lo que constituye una muy buena noticia—, hace “engorroso” el proceso al incluir más puntos en el acuerdo, como señala César Puntriano, también laboralista de referencia de esta casa. Y la perspectiva de la ‘empresa abusiva’ —anticipa Toyama— hace que, en caso de conflictos, haya más posibilidades de que pierda el empleador.

A escala, esta perspectiva limita la productividad del país y el desarrollo de industrias en despegue. Qué amenaza sino representa el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Trabajo del Congreso que pretende acabar con los contratos temporales en sectores de exportación no tradicional, como el agrario. No hay ningún derecho laboral vulnerado, solo una excepción práctica para una actividad estacional, que responde a contratos. Apoyo Consultoría advierte que “ocasionaría ineficiencias para las empresas”, que tendrían que “pagar salarios aun cuando no están produciendo”, en desventaja frente a sus competidores globales. ¿En riesgo? Los 80,000 puestos bajo este régimen. “La solución más eficiente no es eliminarlo, sino mejorar los mecanismos de fiscalización”, sugiere la consultora.

Es la lógica del trabajador como víctima y el empleador como victimario. Pero la realidad es otra: donde hay ley, la empresa formal la cumple, y en aquella en la que pierde el empleador, también pierde el empleado. Tal como está, la Ley del Teletrabajo continúa limitando la extensión de una modalidad de trabajo que trae beneficios a ambas partes, como la única herencia positiva de la pandemia. De materializarse, el proyecto anticontratación temporal empujará a la industria a una diversificación geográfica que alejará la generación de empleo de calidad a otros países de la región.

Necesitamos una perspectiva de regulación facilitadora, que se ponga en los zapatos de todos los involucrados —incluida la empresa—, entienda sus puntos de dolor y halle soluciones eficaces. Solo así le diremos adiós al juego antagónico de débiles y fuertes, que tanto daña al país.