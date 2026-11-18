Cuando pensamos en inteligencia artificial (IA), pensamos en ChatGPT, Claude, Nvidia o agentes capaces de hacer cosas que hace poco parecían imposibles. Rara vez pensamos en nuestros ahorros, en el cobre peruano o en la tasa de un crédito. Pero probablemente deberíamos.

La inteligencia artificial necesita mucho más que buenos algoritmos. Detrás hay enormes centros de datos llenos de servidores que trabajan día y noche. Para construirlos hacen falta chips, energía y muchísimo cobre. Ahí el Perú ya forma parte de esta historia. Pero hay algo que hace posible todo lo anterior: quién pone el dinero.

Construir esa infraestructura cuesta una fortuna. Tanto que algunas de las empresas más rentables del planeta están saliendo a pedir prestado. Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft y Oracle habían levantado más de US$ 370 mil millones en bonos hasta comienzos de noviembre. Como referencia, es más que todo lo que produjo la economía peruana durante el 2025.

Buena parte de ese dinero viene de fondos que invierten pensando en diez, veinte o treinta años. Ahí están fondos previsionales, fondos conservadores y otros inversionistas de largo plazo. Detrás de esos préstamos también pueden estar los ahorros de millones de personas.

Y ahí aparece una pregunta bastante más cotidiana. Imagina que una empresa te pide dinero para construir un centro de datos y promete devolvértelo dentro de veinte años. Probablemente querrías saber cuánto te va a pagar por esperar tanto tiempo y qué podría pasar en el camino.

En tecnología, veinte años son una eternidad. Los chips de última generación pueden quedar obsoletos, pueden aparecer modelos más eficientes o puede cambiar la forma en que usamos la inteligencia artificial. La empresa puede seguir siendo excelente y devolver el dinero, pero importa cuánto paga por todo lo que puede cambiar durante esos veinte años.

También pueden cambiar las tasas. Si hoy prestamos al 5% y mañana inversiones similares pagan 7%, ese préstamo pierde atractivo y vale menos. Por eso una gran empresa, una gran tecnología y una gran inversión no son necesariamente la misma cosa. La IA puede transformar nuestras vidas y, aun así, financiarla al precio equivocado puede ser un mal negocio.

La historia tampoco termina en quienes compran esos bonos. Si las grandes tecnológicas necesitan cada vez más capital para construir centros de datos, compiten por ese dinero con gobiernos y otras empresas. Y si esa enorme demanda ayuda a mantener elevadas las tasas internacionales, sus efectos llegan mucho más lejos.

El Perú no está al margen. Tasas internacionales más altas pueden encarecer el financiamiento del gobierno y de empresas locales, influir en las tasas de crédito y, finalmente, en lo que pagamos por conseguir dinero. Una historia que empezó con chips, servidores y centros de datos termina llegando también a nuestro bolsillo.

La IA no es solo una historia de tecnología. También es una historia de cobre, electricidad, ahorro, deuda y tasas de interés. Y mientras necesite cada vez más dinero para crecer, habrá una pregunta que no deberíamos delegarle a ningún algoritmo.

¿A qué precio estamos dispuestos a prestárselo?

La inteligencia es artificial. El costo del capital, no.

Carlo León es gerente de Renta Fija en Prima AFP