A lo largo de mi carrera he tenido que enfrentar grandes cambios que son parte del status quo de nuestra sociedad. Devaluaciones de moneda, cierres de flujos cambiantes o desastres naturales. Cada uno de estos retos me han exigido como líder entregar soluciones eficaces y acordes al contexto social y demográfico de cada país.

Sin duda el mayor reto que he enfrentado en los últimos años ha sido la Covid-19. Un desafío inesperado, sin antecedentes y sin un panorama claro de cómo debíamos actuar. Durante la pandemia tuvimos que cambiar la forma de resolver problemas, entendimos que al ser líderes el abordaje no podía ser general, que la receta que funcionaba con éxito en un país o un equipo no necesariamente era la respuesta para otro. Los gobiernos, las políticas de salud pública, las empresas, los roles y las condiciones individuales hacían que cada caso tuviera una particularidad.

Por eso, ante la incertidumbre, siempre mantuve como prioridad mi compromiso y el de Henkel de preservar la salud y seguridad de los colaboradores y sus familias. Escuchando y orientando políticas globales a los contextos particulares de cada territorio donde operamos.

Gracias a este compromiso, logramos implementar cambios como la reestructuración de las posiciones con ingresos de ganancias variables, basándonos en métricas de períodos anteriores, derivando los pagos y garantizando a todos nuestros colaboradores los recursos para hacer frente a un período lleno de incertidumbres. Así mismo, respondimos a las nuevas dinámicas de trabajo al crear Smart Work, nuestro modelo híbrido y flexible el cual se basa en el fortalecimiento de un liderazgo por resultados y la creación de espacios de trabajo colaborativo que promueva la creatividad, la agilidad y la eficiencia.

Hoy en día tenemos en marcha nuestro programa A Journey To Myself, un proceso de acompañamiento en temas de salud física y mental. Porque entendemos que la nueva realidad ha cambiado la manera en la que debemos abordar y entender la integralidad de nuestros colaboradores. A través de iniciativas que busquen el equilibro en la nutrición, el ejercicio, el apoyo psicológico y el equilibrio vida trabajo.

Durante este tiempo todos ratificamos la importancia de liderar desde el servicio y entender que nuestra fortaleza está en responder a la necesidad del otro.