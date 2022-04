VP PayPal Latam

Aunque la pandemia se ha debilitado y en muchos países estamos ya bastante cercanos a la normalidad, la realidad es que el miedo al Covid continúa. Pese a esto, no hay duda de que el 2022 será un año de recuperación en muchas industrias, y sobre todo la del turismo.

Las restricciones de viaje se están relajando y muchos de los lugares que estaban cerrados están reabriendo; esto vendrá con un aumento del turismo tanto nacional como internacional, y por supuesto un repunte del sector hotelero.

La realidad es que la manera de hacer turismo ha evolucionado muchísimo desde el inicio de la pandemia, así como las preferencias y prioridades de los viajeros, quien hoy más que nunca, aparte de seguridad, buscan experiencias específicas. Veamos entonces, cuáles son las tendencias (de acuerdo a los expertos) que podemos esperar este 2022.

Los turistas de hoy prefieren los mensajes de texto

Aplicaciones como WhatsApp se convertirán en el principal medio de contacto entre huéspedes y el hotel donde se alojan. Hoy en día, el mundo se maneja por textos, y la rapidez y facilidad de poder hacer reservas, cancelaciones, pagos, etc. por texto es un “must”.

El correo electrónico, teléfono y otros medios de comunicación se verán desplazados significativamente y los hoteles , hostales, etc deberán poner especial atención en esto y saber como atender y responder todas las consultas a través de este medio.

Asesoramiento de viaje

Los viajeros buscarán orientación de un experto para cada aspecto de su viaje y valorarán muchísimo a quien pueda guiarlos en todo este proceso, sobre todo hoy en día, que además de toda la planificación de itinerarios de viaje (lo que es muy estresante) deben considerarse regulaciones en cuanto al Covid, vacunas, etc.

Es así que las agencias de viaje u operadores de turismo se distinguirán de las demás si pueden satisfacer esta necesidad de la mejor manera, haciendo el proceso menos tedioso para el viajero y haciendo de asistente personal en cada etapa del viaje.

Sostenibilidad

Otro aspecto muy importante para el turista postcovid (especialmente para los millenials) es elegir hoteles, tours, restaurantes, etc que den prioridad de sus iniciativas de sostenibilidad.

Hoy por hoy el viajero se ha vuelto mucho más consciente de la crisis climática y busca tomar decisiones responsables y ser fieles a marcas que además de mostrarse preocupadas por este tema, sean proactivas en cuanto a aportar soluciones. Una tendencia definitivamente muy positiva.

Recepciones Virtuales

También veremos un aumento en recepciones virtuales. Es decir, de lado quedaran el check in y check out personal, etc. Ya sea para reducir costos, para evitar contacto físico o para simplemente agilizar los procesos, seremos testigos de más y más hoteles adoptando esta nueva modalidad.

Tecnología “sin contacto” y pagos digitales

Por el lado de la tecnología, ‘sin contacto’ será una tendencia este año y las empresas dedicadas al turismo deberán encontrar formas de brindar más orientación y soporte personalizado a sus clientes en su viaje a través de experiencias digitales.

Por supuesto los pagos digitales serán protagonistas y una de las primeras exigencias del turista, quien ya no quiere lidiar con efectivo. Para esto se deben recurrir a plataformas de pagos digitales.

Viajes en solitario y retiros

Ha habido un aumento constante en la cantidad de personas que reservan viajes en solitario o de retiros en busca de experiencias que cultiven su interior.

Ya sean viajes enfocados en meditación, yoga o simplemente en conocer lugares remotos y muy en contacto con la naturaleza, las personas están empezando a perder el temor a viajar solas.

Además, hacer un viaje solo a menudo alienta a las personas a conocer gente nueva y buscar aventuras que de otro modo no podrían.

Este nueva forma de viaje es otra gran oportunidad para la industria del turismo que debe empezar a poner más enfoque en ofertas para turistas no acompañados, tomando en consideración todo lo que esto implica.

Aventura y educación

Otra tendencia que no podemos dejar de lado, es la de combinar educación y vacaciones, sobre todo para los niños de la casa.

Hoy en día muchos padres deben trabajar remotamente inclusive si están de vacaciones, por lo que muchos buscan hoteles, resorts etc que ofrezcan talleres educativos en diferentes áreas para que sus hijos puedan estar supervisados y aprendiendo mientras ellos terminan con las responsabilidades laborales. La decisión de muchos padres de familia en cuanto a sus vacaciones se inclinará por lugares que ofrezcan este servicio.

Finalmente debo decir que después de dos años de incertidumbre, es difícil tener total claridad sobre cómo se moverá exactamente la industria del turismo.

El consumidor es quien dicta el camino, y como mencionamos anteriormente, sus comportamientos y preferencias cambian rápidamente. Lo que si podemos anticipar es que los requisitos de viaje, los protocolos de salud y las medidas de bioseguridad seguirán siendo temas prioritarios en el 2022.

Me alegra mucho pensar en un mundo sin restricciones y planear nuevamente viajes. La industria del turismo deberá mantener el paso firme hacia la innovación y modernización de sus herramientas ante un turista muy evolucionado e informado.