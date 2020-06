Director Independiente y consultor en reestructuración de empresas

El gerente general es quien lidera la conducción estratégica de la empresa y articula los procesos de toma de decisiones que se dan en la misma, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales que los accionistas le han encomendado. Este es el momento en que el gerente general debe salir de su zona de confort, rompa paradigmas y finalmente logre la supervivencia de la empresa, aprovechando las oportunidades que el mercado ofrece. Por lo tanto, su primera labor es verificar la capacidad que tiene la organización de ejecutar la estrategia de reactivación establecida para la empresa y conocer al personal en profundidad, debiendo ser realista, aunque considere que las circunstancias o la situación actual de la empresa sean sumamente adversas.

De manera simultánea, deberá conocer y medir el riesgo de fracasar (1), debiendo tener presente que este riesgo se incrementa de manera importante, cuando la estrategia no se ajusta a la capacidad existente, o cuando el costo de adquirir esa nueva capacidad es muy alto. Asimismo, al momento de elaborar la estrategia de reactivación, se debió haber discutido a fondo si es necesario establecer una nueva estructura organizacional, así como la capacidad de adaptación de los líderes y los criterios por los que estos serán evaluados durante el período de la ejecución de la estrategia, todo ello con el fin de verificar si estas consideraciones permitirán alcanzar los objetivos que se han trazado.

Por otro lado, normalmente su visión debería ser tanto de corto como de largo plazo, debiendo ser este binomio el que permita la continuidad de la empresa en el tiempo. Como ya es conocido, esta crisis ha ocasionado el cambio en los patrones de conducta del comprador y consumidor, afectando de esta manera sus procesos de toma de decisiones, debido al impacto emocional, económico y regulatorio. En resumen, las personas y empresas ya no son las mismas. Es por ello que el gerente general, al menos por ahora, debe tener una visión de corto plazo, debido a la disrupción y velocidad del cambio en el mercado, además de a la falta de certeza y claridad del comportamiento de la demanda frente a la oferta de la empresa.

Asimismo, es importante resaltar que el largo plazo de la empresa se encuentra supeditado a las buenas decisiones que se tomen en el corto plazo, de ahí que se dice: “si no hay corto plazo no habrá largo plazo”.

La responsabilidad actual del gerente general, especialmente si no está acompañado con un directorio (2) técnico e independiente, como ocurre con la gran mayoría de las empresas, será la de vencer la actual crisis económica y financiera, ocasionada por la ausencia de ingresos al no operar la empresa, por tener ingresos restringidos al existir disminución de la demanda o de los precios. Ante esta coyuntura, se deberá controlar el EBITDA (3) de manera minuciosa y constante, al hacerlo se estará monitoreando los factores fundamentales de la empresa, debiéndose tener presente que cuando esta utilidad es baja o incierta, la deuda de la empresa se convierte en un peligro y una amenaza constante, por cuanto sería muy complicado poder cumplir con las obligaciones asumidas antes de la pandemia, debiéndose tener presente que esas obligaciones fueron suscritas basadas en un escenario que a la fecha no se ha dado.

Por lo tanto, el nuevo reto del gerente general será el de controlar y monitorear la salud financiera, protegiendo de esta manera el Patrimonio de la empresa y del accionista. Cuando la empresa no logra cumplir con el pago de sus obligaciones y el nivel de endeudamiento se encuentra elevado, se incrementa el riesgo de ingresar al Procedimiento Concursal Ordinario a pedido del Acreedor por falta de pago (4).

Para controlar esta situación, se debe hacer uso de algunos KPI´s (5) o establecer limitaciones en el destino del recurso más escaso, como lo son la liquidez y el de limitar el nivel de endeudamiento para evitar debilitar el patrimonio de la empresa, tales como:

a) El denominado Ratio Cobertura del Servicio de la Deuda - RCSD (6), por cuanto indica la capacidad que tiene la empresa de generar el efectivo suficiente para cumplir con sus compromisos de pago para con las entidades financieras, debiéndose obtener en este ratio un coeficiente mayor a uno.

b) Otro KPI´s que debería implementarse es el referido al Ratio de Endeudamiento (7), este indicador indica la proporción de financiación ajena que posee la empresa frente a su patrimonio, centrándose en la estructura financiera que tiene la empresa en una fecha determinada, debiéndose entender que si el resultado es mayor a uno, indica que las deudas superan los recursos propios, mientras que si es inferior a uno indica lo contrario. Asimismo, en cuanto más alto sea el coeficiente, el grado de propiedad que tiene el accionista sobre su empresa es menor, pudiéndose llegar al extremo de que los acreedores sean dueños del 90% de la empresa y los accionistas sólo del 10%, siendo por ello que si el endeudamiento es excesivo puede resultar nocivo para la salud económica y continuidad de la empresa.

Por otro lado, el gerente general se deberá de involucrar como articulador, estando en contacto directo con aquellos actores más representativos, que guardan relación importante con la empresa, esta comunicación deberá ser sincera, clara y real con el fin de no perder credibilidad, debiéndose empezar con los colaboradores de la propia empresa, clientes, proveedores y acreedores; este trato directo le permitirá tener una visión global del negocio y de lo que se avizora en el corto plazo, además de eliminar las “sorpresas” que pudieran tener estos con respecto al desenvolvimiento de la empresa, debiéndose tener presente que con la comunicación oportuna y proactiva se conseguirá que la otra parte logre comprender con mayor efectividad lo que se trata de transmitir, inspirando con ello la confianza necesaria para continuar en el camino ya trazado.

¡Gracias y éxitos…!!!

Referencias

(1) No producir o alcanzar el resultado deseado o previsto

(2) El Directorio es uno de los pilares del Código de Buen Gobierno Corporativo, está conformado por personas con diferentes especialidades y competencias, con independencia económica y otras cualidades relevantes de manera que haya pluralidad de enfoques y opiniones.

(3) Es la utilidad que obtiene la empresa (en un período determinado) antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (estos dos últimos no se consideran por cuanto no le restan liquidez a la empresa)

(4) La ley General del Sistema Concursal en su artículo 26.1 establece: “que uno o varios acreedores impagos cuyos créditos exigibles se encuentren vencidos, no hayan sido pagados dentro de los treinta (30) días siguientes a su vencimiento y que, en conjunto, superen el equivalente a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de presentación, podrán solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario de su deudor”

(5) KPI es un acrónimo formado por las iniciales de los términos: Key Performance Indicator. Indicador clave de desempeño o de gestión, es una métrica que ayuda a determinar el rendimiento de una determinada acción o estrategia

(6) RCSD = EBITDA / (Gastos Financieros + Amortización de la Deuda), debiéndose considerar la Amortización de la Deuda el mismo período del que se ha generado el EBITDA.

(7) Ratio de endeudamiento = (Pasivo / Patrimonio Neto)