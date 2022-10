Muchos hemos escuchado de las proezas de los videojuegos en realidad aumentada, pero pocos sabíamos que puede ser usada para recuperarse luego de la pérdida de extremidades.

Como podemos leer aquí, el uso de Realidad Virtual en pacientes que han perdido miembros ayuda con el tratamiento del síndrome de “extremidad fantasma” y la recuperación del tono muscular para las futuras implantaciones de prótesis.

Adicionalmente, el “feedback” que ofrece este tipo de experiencias también parece crear conexiones neuronales nuevas, lo que permite un camino de adaptación amable para el usuario con sus extremidades restantes.

Superando luchas

Los videojuegos también parecen ser una herramienta muy útil con las personas de la tercera edad, sobre todo aquellos que tienen TEPT (Trastorno de Estrés Post-Traumático).

Un estudio probó el uso de videojuegos como un tratamiento alternativo para personas mayores que reportaron tener más de una condición que los aquejaba y que les impedía relacionarse de manera convencional, afectaba su autoestima y la posibilidad de conseguir trabajo.

Los videojuegos, según la doctora Michelle Colder Carras, ayudaron a los veteranos de las siguientes formas:

1. Afrontamiento adaptativo

Los participantes del experimento reportaron que los videojuegos ayudan a afrontar y reemplazar comportamientos de riesgo como recaer en consumo de alcohol o sustancias.

2. Manejo de emociones

Algunos participantes reportaron que los videojuegos los ayudaban a lidiar con la sensación de soledad.

3. Bienestar

Algunos veteranos mencionaron que los videojuegos les permitían usar sus conocimientos en tácticas y sentirse útiles.

4. Socialización

Los participantes pudieron conectar con familiares o nuevos amigos a través de los videojuegos, incorporando nuevos intereses y espacios seguros.

Un dato interesante es que algunos veteranos decidieron probar videojuegos de disparos en primera persona, a pesar de que muchos profesionales se oponen a ello. Los participantes del experimento encontraron la experiencia agradable y divertida para enfrentar aquellos escenarios que asociaban al trauma.

Un espacio de desarrollo

Las oportunidades de los videojuegos para los niños se han dado a conocer en los últimos años, en especial cuando los juegos van acorde a las edades de los jugadores, enseñándoles sobre liderazgo, creatividad, socialización y también un buen lugar donde relajarse. Pero siempre con la supervisión de un adulto.

Aprendizaje para todos

Por último, los videojuegos también pueden ser una herramienta de aprendizaje para todas las edades, algo propuesto hace muchos años por Gifford en 1991, en su estudio The learning society: Serious play. Chronicle of Higher Education. y posteriormente en Exploring the Potential of Computer and Video Games for Health and Physical Education, por nombrar algunos de los estudios más conocidos.

En ellos, se propone que la adaptabilidad y el control que los jugadores tienen aporta motivando y estimulando el aprendizaje. Sabemos también que ayuda a aquellas personas que tienen dificultad concentrándose y que pueden enseñar a trabajar en equipo a sus jugadores.

Es así que ahora solo queda la pregunta: ¿sigue siendo creíble que los videojuegos no aportan a la sociedad?