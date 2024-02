La misión de Perupetro es promover el aprovechamiento del gas y petróleo a través de la gestión eficiente de estos recursos. Es por ello que resulta paradójico que haya optado por hacer oídos sordos a los inversionistas privados y, por el contrario, insista con obstinación meter en saco roto los recursos petroleros del país al entregar lotes a Petroperú que actualmente es ineficiente.

Ya lo hizo el año pasado al otorgarle, en forma directa y por dos años, los lotes I, VI y Z2B, pese a existir interés de empresas privadas extranjeras. Y este escenario poco conveniente para el país podría ocurrir nuevamente con el Lote X (que tiene el 70% de la producción petrolera del noroeste), actualmente operado por China National Petroleum Corporations (CNPC) y cuyo contrato, luego de 30 años, caducará el 19 de mayo próximo.

La presidenta del comité sectorial de Hidrocarburos de la SNMPE, María Julia Aybar, dijo a principios de febrero que el viceministro de Hidrocarburos del Minem, Julio Walter Poquioma, había comunicado al gremio que la entrega del Lote X a Petroperú era una decisión política que ya había tomado el Ejecutivo (Gestión 06.02.24). Esto pese a que CNPC había cursado una comunicación a Perupetro en la que manifestaba su intención de invertir US$ 400 millones en un plazo de cinco años si se le adjudicaba dicha área en un contrato de largo plazo.

El interés de privados en el Lote X no queda ahí. Aybar ha dicho que tres empresas más han manifestado a Perupetro su interés por explotar dicho yacimiento (Gestión 16.02.24). Pese a todo ello, la agencia no ha dado señales de apertura a estas oportunidades desde el lado privado. Ello no solo es un gesto de indiferencia, sino que, según la SNMPE, si el lote pasa a manos de Petroperú, se estaría contraviniendo la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual indica que la negociación directa es válida solo si no hay más interesados.

En entrevista con Gestión, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, consultado sobre si el Lote X debería pasar a Petroperú, respondió que la petrolera estatal no tiene capital para explorar ni explotar, está endeudada y necesita plata. Agregó que “la deuda de Petroperú es cuatro veces su patrimonio y quizá nunca se recupere”. Mucho agregó que revisará lo que está haciendo Perupetro.

Es momento de hacer que esta agencia retome su rol primigenio y de parar con la insensatez de seguir entregando lotes a una empresa “quebrada” como Petroperú. La agencia ha dejado de cumplir su rol promotor de la inversión. Ahora más que nunca, junto a la ya anunciada reestructuración de Petroperú, debería contemplarse también la de Perupetro.