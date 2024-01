A pesar de ser tan obvio, pues en ocasiones ha superado la quinta parte del total de la inversión pública anual, el “milagro de diciembre” sigue ocurriendo, sea quien sea que esté al frente del MEF. Así que volvió a ocurrir. El Consejo Privado de Competitividad (CPC) detectó que el devengado de gasto de capital de diciembre duplicó al de noviembre. Pero el MEF de Alex Contreras fue más allá, presuntamente, pues habría agregado magia al milagro: el CPC también detectó que el MEF redujo en cerca de S/ 15,000 millones el presupuesto institucional modificado (PIM) para inversiones.

Esa movida “mejoró” las cifras de inversión de los municipios, aunque llamó la atención que registraban una ejecución presupuestaria superior en 131.4% al PIM asignado, es decir, una muestra (inverosímil) de eficiencia. Esta data, “actualizada” al 31 de diciembre, apareció en el portal Transparencia Económica del MEF el 1 de enero. Al día siguiente, el portal entró en mantenimiento y, suponemos que para evitar un muy probable huaico de críticas, cuando volvió a activarse, se habían corregido las incongruencias. La inversión de los municipios cayó respecto del año pasado.

El argumento de ese pobre desempeño es conocido: fue el primer año de los alcaldes (aunque no todos son novatos) y necesitaron tiempo para “empaparse” de los intricados procesos presupuestarios. Ocurre cada cuatro años, cuando asumen nuevas autoridades subnacionales, pese a los esfuerzos del MEF por brindarles orientación. Sin embargo, los gobiernos regionales sí habrían elevado su inversión, de acuerdo con la data del MEF, de modo que no sería un obstáculo insalvable, si es que los alcaldes pusieran algo de empeño. Hay otro problema, la costumbre de las nuevas autoridades de paralizar obras. El año pasado, hubo 2,675 proyectos por S/ 1,760 millones sin ejecución. Si el ministro Contreras va a seguir en el cargo, tendrá que darse cuenta de que, “errores humanos”, su credibilidad y la del MEF no se recuperarán.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.