Pero en el Consejo Fiscal (CF) –agencia adscrita al MEF, pero autónoma– hay economistas más estrictos. Su presidente y exministro de Economía, Carlos Oliva, comentó que la transferencia no debería incluirse como ingreso sino como préstamo. Es decir, se estaría aplicando “maquillaje contable” para que el déficit fiscal se acerque a la meta. A Contreras no le agradó la crítica y anunció que enviará una carta al CF solicitando las explicaciones del caso, pues en su opinión, el tema no es de competencia de la agencia. “Nuestro deber es manifestarnos sobre lo que pueda afectar las reglas fiscales”, ha retrucado Oliva.

Más allá de esta confrontación –es curioso que el ministro recomiende prudencia, cuando no la tuvo al anunciar una reactivación económica que nunca ocurrió–, habría que precisar que la transferencia de las utilidades del BN era una medida innecesaria, pues dado el contexto actual de caída de la recaudación y política fiscal expansiva, sería comprensible un déficit fiscal algo superior a la meta, siempre y cuando los recursos no se destinen a gasto corriente sino a inversión pública, y no se esté contemplando un nuevo y millonario rescate para Petroperú.

Incluso hay agencias calificadoras que no ven la medida con malos ojos. Para Moody’s, es “subóptima” pero entendible, mientras que para Fitch, podría apoyar las cuentas fiscales, aunque podría impactar la capacidad del BN si se aplica con frecuencia. Sin embargo, hay un problema de fondo que está siendo pasado por alto: la ineficiencia de la Sunat para apuntalar la recaudación con nuevos contribuyentes, pues durante años solo se ha concentrado en los que ya pagan impuestos y no en fiscalizar a evasores (negocios informales, por ejemplo).

Una entidad estatal eficiente operativa y financieramente (el BN) está cubriendo con sus utilidades la ineptitud de la superintendencia que tiene la responsabilidad de recaudar dinero para el fisco.