A inicios de los 90, Arista integró el equipo que creó la Sunat. Fue una de las principales reformas económicas de entonces, pues su autonomía y profesionalismo permitieron elevar la recaudación en sincronía con el crecimiento del PBI, al tiempo que amplió la base tributaria efectiva (inscritos en el RUC que pagan impuestos). Incluso a mediados de la década pasada, logró reducir el peso de la minería en la recaudación. Hoy, si bien hay más empresas y personas con RUC, eso no significa que estén cumpliendo sus obligaciones con el fisco.

En opinión de Arista, la Sunat necesita ser reestructurada a fin de adaptarse a la era de la digitalización. López coincide en ese aspecto, el cual es una de las cuatro políticas institucionales del plan estratégico de la entidad para el periodo 2024-2027 –cuya elaboración fue una de sus primeras acciones como nuevo jefe–. También se pondrá la mira en los grandes informales, tanto empresas como personas que poseen patrimonios considerables y realizan transacciones cuantiosas pero no los declaran. El uso de tecnología digital será clave para detectar a estos evasores.

Para las micro y pequeñas empresas, la estrategia sería distinta. Habrá orientación y asistencia –los trámites tributarios desaniman a cualquiera–. Pero el punto más complicado es interno: mejorar el perfil profesional de la Sunat, no con despidos sino con capacitación. López no ha criticado al equipo de la entidad, quizás porque es funcionario de carrera, pero desde afuera, se percibe que el personal está adormilado y que ha perdido identificación con sus objetivos. Sin embargo, ese no sería el mayor escollo de la reestructuración, sino el Congreso, cuya afinidad con la informalidad es evidente. Además, hay que tener en cuenta que el proceso tomará tiempo, de modo que este año la recaudación tampoco mostraría resultados alentadores.