Pan para mayo

AFP. El sistema privado de pensiones (SPP) fue creado hace 27 años con el objetivo de que los trabajadores dispusieran de ingresos razonables al término de su vida laboral. Al inicio, era obligatorio afiliarse a alguna de las AFP, pues otro objetivo era aliviar la carga del sistema nacional de pensiones (SNP). Pero, a lo largo de los años, una serie de leyes dictadas por el Congreso ha desvirtuado la naturaleza del SPP, al no tener en cuenta que este sistema recién iba a mostrar sus resultados en el largo plazo. Asimismo, el sistema no ha sido capaz de renovarse.

El actual Congreso no ha tardado en seguir el mismo camino y, amparándose en la crisis provocada por el covid-19, debate aprobar el retiro de hasta el 25% de las cuentas individuales. Este sería el mayor forado que el Poder Legislativo causaría al fondo que administran las AFP, pues equivale a S/ 41,800 millones (6% del PBI), y sus implicancias harían más daño que bien a la ya complicada situación financiera y económica que atraviesa el país, pues generaría un grave problema de liquidez.

El argumento de los congresistas es “poner primero los intereses del país”, pero lo que se percibe es la existencia de intereses políticos. Es que estando a un año de las elecciones generales, las medidas de corte populista suelen tener impactos de muy corto plazo en los electores. Y en un país que no está acostumbrado a prevenir ni a ahorrar para el futuro, la respuesta del público ha sido positiva.

El sistema de pensiones del Perú, tanto el público como el privado, requiere una urgente reforma. Esta se ha postergado año a año, en gran medida por la fuerte oposición de las AFP que, tal como afirmó el presidente Vizcarra, “han tenido un comportamiento que nosotros, como la mayoría de la población, rechaza, con intereses y comisiones que han sido abusivas”. Esta intransigencia ha llevado al descontento de la población, que se muestra a favor de medidas tan perjudiciales como las propuestas por el Parlamento. No es momento de actuar a la ligera, pero sí de plantear con seriedad los cambios que necesita el sistema.

El Ejecutivo ya aprobó el retiro en una armada de hasta S/ 2,000 para los afiliados a AFP que no hayan aportado por al menos seis meses. Esta medida aplica a las personas que no tengan empleo formal, desempleados e independientes y, por ende, está más enfocada y tendrá un efecto económico mayor que aprobar un retiro generalizado. Esta crisis es temporal y, por ello, recurrir a todo lo guardado para el futuro no es una buena idea.