GOBIERNOS REGIONALES. Las medidas que el Gobierno nacional ha diseñado para prevenir los efectos de El Niño global, y que está esperanzado en que también reactiven la economía, están colisionando con dos enormes obstáculos: la deficiente capacidad de gestión de los gobiernos regionales y municipios, y la pobre coordinación que existe entre estos y las entidades rectoras en Lima. En consecuencia, aún se halla en etapa preparativa la mayor parte de los anuncios que la presidenta Dina Boluarte hizo en su interminable discurso de Fiestas Patrias. ¿Será posible tener las obras listas antes que empiecen las lluvias?

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) le ha puesto números a la respuesta: los cinco gobiernos regionales con mayor presupuesto para enfrentar a El Niño tendrían que aumentar en cinco veces la velocidad actual con la que vienen devengando sus recursos presupuestados. Se trata de Piura, La Libertad, Lambayeque, Lima y Tumbes, que en conjunto recibieron el 75% del total de recursos para prevención (S/ 3,202 millones) a ese nivel gubernamental. Se trataría de una misión imposible, considerando los obstáculos descritos, a los que debe agregarse que tanto gobiernos regionales como municipios están en la mal llamada “etapa de aprendizaje”, ya que recién asumieron este año.

Pero en el papel podría ocurrir. Es que “devengar” no necesariamente implica “ejecutar” obras. Y el MEF lo sabe perfectamente, pues en muchas ocasiones en el pasado devengó grandes montos de inversión pública en diciembre, con lo que logró maquillar cifras de supuesta eficiencia fiscal. La administración actual del MEF, encabezada por Álex Contreras, también recurrió a esa estratagema en diciembre pasado, de modo que no debería sorprender si hace lo mismo a fines de este año. Pero la realidad mostrará lo contrario.

Con respecto al aprendizaje, hay que precisar que no todas las autoridades subnacionales son novatas. Es el caso de César Acuña, gobernador regional de La Libertad, quien fue alcalde provincial de Trujillo entre el 2007 y el 2014, de modo que debe poseer algo de experiencia en manejo presupuestal, posiblemente aprendida de sus errores. Por ejemplo, un número de obras para los Juegos Bolivarianos 2013, que se realizaron en esa ciudad, no fue culminado a tiempo. Por cierto, según el CPC, La Libertad tendría que incrementar cerca de ocho veces su velocidad de ejecución presupuestal para alcanzar su meta anual. Quizás el MEF colabore con sus cifras maquilladas, pero es casi seguro que la ejecución de las obras no habrá concluido.