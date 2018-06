Editorial: Canasta anticuada

CONSUMO. El último Reporte de Inflación del BCR, publicado el viernes, advierte que la inflación está siendo medida con una canasta de consumo que tiene una antigüedad de casi diez años: fue elaborada por el INEI a partir de la Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares (Enapref) efectuada entre mayo del 2008 y abril del 2009. Por ende, el IPC está reflejando los patrones de consumo de hace una década y no los de años más recientes.

Es que el consumidor promedio de hoy no es el mismo del 2008. Por ejemplo, ahora utiliza más productos y servicios digitales –algunos ni siquiera existían cuando se realizó la encuesta nacional– como smartphones, tabletas y laptops, y ha reducido el uso de otros, como DVD, cámaras fotográficas o telefonía analógica. Otros servicios que podrían incluirse son los de estimulación temprana, estudios de posgrado, centros preuniversitarios y delivery.

También existen más opciones para transportarse, desde las apps para taxis hasta el Tren Eléctrico en Lima, que opera desde abril del 2012. Además, el aumento de los ingresos tiene como efecto una disminución de la participación del gasto en alimentos y bebidas, y en la última década, el PBI per cápita peruano ha crecido. El IPC no refleja ese cambio.

El Manual del Índice de Precios al Consumidor, elaborado en conjunto por el FMI, Banco Mundial, ONU, OCDE, OIT y Eurostat, recomienda actualizar el IPC al menos una vez cada cinco años. El hecho de que el INEI no lo haya actualizado –y que no existan noticias de que tenga planeado hacerlo– es otra señal de que la entidad no ha estado siendo manejada eficientemente.

Si bien hay que destacar que desde el 2012 el INEI también mide la inflación a nivel nacional –en las 24 capitales departamentales más Chimbote y Tarapoto–, este avance fue producto de una ley (promulgada en noviembre del 2009). La canasta de consumo y el IPC resultante fueron elaborados a partir de la misma encuesta que definió el IPC de Lima, lo que significa que el resto del país comparte el desfase capitalino.

El BCR subraya que el IPC es usado por los agentes económicos públicos y privados para la actualización de valores monetarios. De allí la necesidad de recalcularlo con mayor frecuencia, como recomiendan el FMI y compañía. Y mientras esperamos que el INEI se ponga al día, también habría que preguntarles al BCR y al MEF por qué siguen considerando la inflación de Lima como la oficial del país, cuando la inflación a nivel nacional está disponible desde hace seis años.