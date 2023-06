BARÓMETRO. A pesar de que el Gobierno ha declarado en emergencia 18 regiones con la intención de facilitar la toma de decisiones respecto al ya declarado fenómeno de El Niño (FEN), el Barómetro de CEO, estudio que Gestión elabora junto a Ipsos, muestra que el empresariado nacional es pesimista respecto a lo que desde el Ejecutivo pueda hacerse para afrontar las consecuencias de este evento de origen climático. No en vano un 99% de los CEO encuestados cree que el Gobierno no está preparado (poco o nada) para enfrentar el golpe del FEN.

Lamentablemente, la experiencia ha demostrado que contrariamente a lo que el dicho popular predica, “guerra avisada sí mata gente”, pues en lo que se refiere a prevención, el Estado no ha sido capaz de organizarse. No ha sabido minimizar el impacto de los diferentes fenómenos climáticos que nos afectan (friaje, huaicos, El Niño, La Niña, etc.), mucho menos en los casos de aquellos que no pueden preverse, como los sismos. Y tampoco ha demostrado rapidez y eficiencia para hacerle frente a las consecuencias una vez ocurrido. Lo que sucede en el norte del país es un claro ejemplo pues los estragos del FEN 2017 aún no se terminan de reconstruir.

La preocupación de los CEO no es gratuita. El 51% afirma que serán afectados o muy afectados por el evento climático y algunos incluso ya están trabajando en la prevención buscando reducir los perjuicios que se pudieran generar. Una acción que debería realizar todo el sector privado.

Aun así, la perspectiva de los CEO este mes ha sido positiva comparada con la de meses anteriores. Por ejemplo, la estimación promedio de crecimiento ha aumentado de 7.4% en enero a 8.7% en la última edición. Lo mismo ha sucedido con la expectativa de crecimiento del PBI, que pasó de 1.7% en enero a 2% en mayo.

Esta buena mirada a futuro se refleja también en las intenciones de contratación, pues un 33% prevé un aumento en el número de trabajadores en su empresa y un 41% planea mantenerla como esta. Un resultado que ratifica que si el sector privado se siente optimista, el número de empleos formales se incrementa.

Por ello es importante que el Gobierno trabaje para mantener el riesgo político controlado, pues para el 94% de los CEO, este factor es importante o muy importante al momento de tomar una decisión económica.

