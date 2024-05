Descorazonada (temporalmente) por la indecencia, el cinismo y la frivolidad de nuestros políticos actuales, me es difícil escribir sobre los retos de las políticas públicas en el país. Ante la cercanía del Día de la Madre, mi hijo me sugiere hablar sobre las madres; “eso es más complejo”, le digo, pero aquí voy.

Recopilo a continuación consejos y reflexiones que he escuchado a lo largo de la vida, y que siempre he tenido en mente en la tarea de ser madre. Ojalá sean de utilidad.

1. Amor incondicional como piso de acero . El amor incondicional de los padres da un piso de acero a las personas. Transmitir a nuestros hijos que nuestro amor es incondicional y que, hagan lo que hagan, igual los amaremos, les da una base firme para enfrentar mejor los retos de la vida. Reflexión en el marco de curso de Liderazgo.

2. Alegría y actitud . Se trata de estar contentos por default, ver lo positivo de lo que tenemos, nos pasa y hacemos, así como enfrentar los problemas con optimismo. Aun en medio de problemas, se trata de notar y agradecer el afecto de los demás, las actitudes desinteresadas, el bien actuar de muchos, entre otros. Consejo y forma de ser mi madre.

3. Criar hijos autónomos, más que obedientes . Mientras que los latinoamericanos desean ante todo que sus hijos sean obedientes, los nórdicos desean que sean autónomos. Escuchado a Felipe Ortiz de Zevallos, hace por lo menos 30 años, al comentar los resultados de un estudio sobre el tema. Buscando que los míos sean autónomos, he evitado sobreprotegerlos y he tenido como objetivo que tengan personalidad, reflexionen sobre su comportamiento, enfrenten caídas sin dramatismo y se valgan por sí mismos.

4. Poner límites . Necesidad de poner límites a los hijos, como condición básica para que tengan disciplina, responsabilidad y luego sean personas maduras. Casi contra intuitivamente, los hijos se sienten más queridos cuando uno les pone límites; nos pasó varias veces, que luego de una tarjeta colorada, nuestros hijos estuvieron más cariñosos y no lo contrario. Tema enfatizado por mi esposo.

5. Como humanos que somos, los padres también nos equivocamos . Importante reconocer nuestros errores y que nuestros hijos sepan que hoy y mañana podemos equivocarnos. Que no tengan fe ciega en la autoridad, ni siquiera en la de los padres; para que cuestionen a las distintas autoridades y también para que sepan aceptar a sus padres a pesar de nuestros errores.

6. Vivir con valores . Buscar hacer lo correcto, como persona, como trabajador, como autoridad. Que hagan lo correcto así nadie esté mirando, y que se sientan bien consigo mismos por ello. En situaciones de duda, aplicar como prueba ácida: ¿se lo contaría a mis nietos? Por cierto, creo firmemente que la vida nos premia cuando hacemos lo correcto.

7. Educación como la Principal Inversión . Los jóvenes deben ser conscientes de que su esfuerzo en los estudios -y en particular en los universitarios- les traerá frutos a lo largo de la vida. Deben esforzarse y mucho en sus estudios. La educación, la salud y los valores son parte importante del patrimonio a construir y cuidar.

8. Habla, habla, que algo queda . En la crianza, a veces uno cree que los hijos no escuchan, pero luego te sorprenden porque sí lo estaban haciendo, y ¡atentamente! Importante explicar por qué algo está mal o bien, y no solo sancionar los malos comportamientos. Así, no debemos dejar de orientarlos y a veces corregirlos, a pesar de la mala cara. Consejo de mi madre.

9. Predicar con el ejemplo . Como en múltiples situaciones, en la crianza, decir una cosa y hacer otra, no sirve. La mejor forma de criar es haciendo lo que les decimos a nuestros hijos que deben hacer: desde la comida al ejercicio, desde la honestidad a la humildad, desde el respeto hasta el cariño. Sabiduría popular.

10. Madres trabajadoras, no se abrumen . No podemos ser perfectas madres, hijas, esposas, trabajadoras y amigas todo el tiempo. Aceptemos que a veces tendremos semanas con “B” o “C” en algunos temas; tratemos de tener “A” en la siguiente. Y no nos abrumemos.

A lo largo de los años se nos presentan diversos retos y aprendizajes para orientar y acompañar adecuadamente a los hijos. Hoy los míos son jóvenes. Sigo aprendiendo y confío en seguir haciéndolo en ésta y las siguientes etapas. Espero que estos consejos sean de utilidad a otras madres -y también a padres-. Este domingo, ¡feliz día a todas las mamás!

SOBRE EL AUTOR Elena Conterno