No es una sorpresa que aquí estén la que alimenta un mañana mejor (Alicorp), la que sueña con un futuro con más motivos para brindar (Backus), la que crea oportunidades (BBVA), la que busca transformar nuestros sueños en realidad (BCP), la que está comprometida con el proceso de construcción del país (Yura), la que crea valor no solo para sus accionistas, sino también para sus trabajadores y sus comunidades (Antamina), la que crea desarrollo (Ferreycorp), la que nos acompaña a cumplir nuestros sueños y nos hace, así, la vida más sencilla (Interbank), la que combate los retos nutricionales del país (Gloria), y la que nos protege y trabaja para que estemos bien (Rimac).

¿Acaso todo aquello, en conjunto, no constituye un único propósito, que nos une? ¿Acaso no hemos probado ese único propósito en la práctica frente a las crisis sanitaria, política, social, climática y económica que hemos vivido y continuamos viviendo? He tenido el privilegio en la última década de conversar con cada uno y cada una de los líderes de las EMA, y ver en ellos y ellas su compromiso, así que estoy convencido de que no acumulan simplemente palabras vacías. En ese camino, andamos juntos y, por ello, en el premio integramos cada vez más las variables de sostenibilidad y de la agenda ESG, que se extienden en estas grandes empresas con una fuerza que está por encima de la fuerza promedio del mercado. Gracias por esa milla extra.

Dos startups también subirán al escenario hoy (Crehana y Yape). Las nuevas categorías de las EMA no hacen más que reconocer la relevancia cada vez más palpable que tienen los emprendimientos digitales en la transformación de los negocios y cómo su integración con el mundo corporativo es vital. Desde Gestión, también les seguimos la pauta, a la vez que promovemos un ecosistema único y colaborativo, en beneficio de un cliente que está al centro y mejor entendido en sus verdaderas necesidades. La sinergia es un win-win que, sin trabas, nutre tanto a las startups como a las grandes empresas. Detrás de esa sinergia, además, hay un solo proyecto en el que todos trabajamos sin descanso: el de un Perú mejor.





Discurso leído en la premiación de las EMA, el 24 de agosto.