Durante meses discutimos cuántos millones movería la llegada de León XIV. Ahora que culminó su visita, conviene mirar aquello que las cifras no alcanzan a mostrar.

Seis días antes de la visita del Papa, el Perú lo esperaba con una calculadora: S/ 308 millones de impacto proyectaba el Mincetur, US$ 100 millones mencionaba el sector hotelero y hasta S/ 1,200 millones señalaba la Cámara de Comercio de Lima. Esta semana llegarán los balances y las cifras redondas. Todas medirán la parte más pequeña y menos duradera de lo que acaba de ocurrir.

Una visita papal es como una piedra arrojada a un estanque. El golpe en la superficie –el gasto de seis días en hoteles, pasajes y recuerdos– es lo único que intentamos contar. Pero la economía es el estanque entero: las ondas que se expanden y, sobre todo, lo que queda en el agua cuando vuelve la calma. El valor de esta visita no estuvo en el golpe.

El golpe es modesto y lo sabíamos: tres centésimas de punto del producto anual, con un gasto por visitante casi idéntico al proyectado para Papa Francisco en el 2018. Buena parte fue consumo de residentes que redistribuyeron su gasto sin aumentarlo y tarifas de hospedaje que subieron hasta 30%.

Las ondas largas son otra cosa. Lambayeque recibió en mayo del 2025 lo que ninguna política pública compra: su obispo se convirtió en Papa. Los turistas crecieron 30%; los vuelos diarios a Chiclayo pasaron de cuatro a nueve; y los productores de king kong duplicaron su personal. La misa en Pimentel consagró ese flujo.

Pero lo más valioso que quedó en el agua no es económico, aunque sus consecuencias sí lo sean. La economía lleva décadas intentando medir lo que las comunidades de fe saben desde siempre: “la confianza entre desconocidos es un activo productivo”. Los economistas del desarrollo (Putnam, Knack y Keefer) muestran que los países con mayores niveles de confianza interpersonal tienden a crecer más rápido y a ser más prósperos.

El Perú llegó a noviembre desgastado por la inseguridad. Sin embargo, durante seis días, millones de peruanos hicieron fila, compartieron agua y sombra, cedieron el paso y cantaron juntos. Voluntarios atendieron a extraños; parroquias alojaron peregrinos; comerciantes donaron para restaurar templos. Para un creyente, eso es gracia; para un economista, es la reconstrucción del bien público más escaso del país. Las palabras del Papa sobre la dignidad del trabajo y el cuidado de los más pobres, dichas ante pueblos amazónicos y andinos, representan el capital moral del que una economía institucionalmente débil carece.

Cuando aparezcan los balances, conviene leerlos con dos preguntas: cuánto de lo gastado se habría gastado igual y cuánto de lo construido –en vuelos, formalidad, reputación, confianza– seguirá ahí el próximo noviembre. Una visita papal no necesita justificarse ante la economía; es la economía la que debería aprender de ella que sus activos más valiosos son los que no cotizan.

Nora Moreno es decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima.