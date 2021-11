El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que las maniobras y otros movimientos militares de Occidente junto a Ucrania amenazan la seguridad de Rusia, advirtiendo ante un posible cruce de las “líneas rojas” establecidas por el Kremlin.

Durante una videoconferencia con inversores, Putin evitó decir si planea movilizar tropas a lo largo de su frontera con Ucrania, como Occidente afirma desde hace semanas.

“Mire, ellos hablan de una posible intervención militar rusa en Ucrania desde comienzos del año. Pero como pueden ver, tal cosa no sucedió”, aseveró Putin.

No se trata de intervenir o no, combatir o no. Se trata de restablecer los vínculos”, indicó Putin, añadiendo que lo importante es tener en cuenta los intereses en materia de seguridad de todas las partes.

“Si nos esforzamos por lograrlo con franqueza, nadie se sentirá amenazado”, apostilló.

Estas declaraciones tuvieron lugar en tanto Ucrania solicitó el lunes a sus aliados occidentales “actuar” rápidamente para disuadir a Rusia de una eventual invasión a su terrritorio, intención que el Kremlin niega por completo.

Por su parte, este martes en Riga, al margen de una reunión ministerial de la OTAN. el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtió que una agresión rusa contra Ucrania comportará una respuesta seria.

“Cualquier escalada por parte de Rusia sería muy preocupante tanto para Estados Unidos como para Letonia, y cualquier agresión podría provocar consecuencias serias”, declaró Blinken durante una rueda de prensa junto a su homólogo letón, Edgars Rinkevics, aunque se negó a brindar detalles sobre cuál sería la respuesta.