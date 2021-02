Una mutación del COVID-19 que probablemente confiere resistencia parcial a los anticuerpos producidos por las vacunas ya se encuentra en Estados Unidos, lo que está llevando a los científicos a investigar nuevas formas de combatir una enfermedad que cambia constantemente y podría permanecer activa durante años.

La variante sudafricana se ha propagado rápidamente por todo el continente africano y se ha visto en al menos 24 países fuera de África. Fue detectada en Carolina del Sur el 28 de enero y en Maryland dos días después.

Si esto parece solo una vía de entrada, tenga en cuenta que una mutación británica vista por primera vez en Colorado el 29 de diciembre ha sido detectada en 29 estados de EE.UU. en menos de un mes. Ambas variantes se consideran más contagiosas que la cepa original.

Ensayos de etapa final publicados la semana pasada sobre vacunas desarrolladas por Johnson & Johnson y Novavax Inc. mostraron que sus vacunas son en general potentes contra las primeras formas de COVID-19. Pero los resultados de estudios realizados en Sudáfrica son menos impresionantes.

La vacuna de J&J que demostró ser 72% efectiva en EE.UU., tuvo una efectividad de solo 57% en Sudáfrica. La vacuna de Novavax que tuvo 89% de efectividad en el Reino Unido, en Sudáfrica solo alcanzó 49%.

Los resultados son “serios”, dijo Eric Topol, director del Scripps Research Translational Institute en San Diego. “Vemos una caída inequívoca de la efectividad”.

Eso significa que los fabricantes de vacunas ahora deben desviar la atención para trabajar en vacunas de refuerzo o en una nueva vacuna ajustada que pueda funcionar mejor contra la mutación sudafricana, conocida científicamente como B.1.351, incluso cuando el mundo está aumentando las cantidades de las primeras vacunas, dijo.

“Estamos teniendo suficientes dificultades para introducir la primera ronda de vacunas”, dijo Topol.

Pruebas de laboratorio

Antes de que los resultados de J&J y Novavax se hicieran públicos, pruebas de laboratorio que analizaron la cantidad de anticuerpos inducidos por las vacunas de Pfizer Inc. y Moderna Inc. que ya están en uso sugieren que, si bien pueden ser menos potentes contra la variante sudafricana, aún tenían suficiente poder para frenarla.

Pero lo que eso significaba en términos de la enfermedad en el mundo real no estaba claro. Los últimos resultados ofrecen una prueba más precisa, dijo Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., el viernes en una conferencia telefónica.

“Es realmente un llamado de atención para que seamos ágiles y podamos adaptarnos, ya que este virus continuará evolucionando y mutando”, señaló Fauci. “Ahora tenemos las consecuencias clínicas del mundo real y podemos ver que seremos desafiados”.

En declaraciones formuladas el viernes en el New York Press Club, Fauci dijo que “era preocupante que uno deba anticiparse a estas cepas mutadas y esencialmente derrotar a este brote para que no haya más réplicas. Y cuando no haya más réplicas, no habrá mutaciones”.

En resultados de laboratorio informados antes de que se dieran a conocer los nuevos datos de ensayos de Novavax y J&J, científicos del Centro de Investigación del SIDA Aaron Diamond de la Universidad de Columbia descubrieron que las vacunas Pfizer y Moderna eran entre 6.5 y 8.6 veces menos potentes contra la mutación sudafricana.

100 millones de posibilidades

“Al observar nuestros resultados, no se puede decir que esto condenará a la vacuna. Eso sería incorrecto”, dijo David Ho, quien dirige el laboratorio. “Pero creo que es igualmente incorrecto decir que todo es color de rosa”.

El mundo “ya ha permitido que el virus infecte a 100 millones de personas”, señaló. “Así que hay 100 millones de posibilidades de mutación”.

Los ensayos de etapa final informados la semana pasada por J&J y Novavax podrían allanar el camino para que se autorice su uso. La vacuna de J&J ofrece a los usuarios una vacuna única, a diferencia de las versiones de dos dosis autorizadas para Pfizer y Moderna.

La farmacéutica planea presentar esta semana la solicitud de aprobación para uso de emergencia ante la Administración de Alimentos y Medicamentos, señalaron representantes de la compañía. El principal científico de J&J dijo este mes que espera obtener la aprobación en marzo.

Por su parte, la vacuna Novavax podría obtener su primera aprobación en el Reino Unido, y la compañía está discutiendo con los reguladores estadounidenses si los datos de prueba de otros países podrían ser parte de la revisión de la vacuna, señaló el presidente ejecutivo, Stan Erck. Novavax aún está reclutando pacientes para un ensayo en EE.UU. y México, dijo Erck en una entrevista en Bloomberg Television.

Aun así, Pfizer, Moderna y J&J han dicho que están comenzando a trabajar en el desarrollo de vacunas de refuerzo u otros enfoques para reforzar sus vacunas. No está claro cuánto tiempo las vacunas inmunizarán a las personas contra el COVID-19, y las nuevas mutaciones podrían requerir cambios en su composición.