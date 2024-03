Las empresas habían aceptado las multas como parte de acuerdos de indulgencia en los que sus ejecutivos admitieron haber sobornado a funcionarios brasileños. Toffoli dictaminó que había dudas razonables sobre si los acuerdos se firmaron voluntariamente y argumentó que el juez que administró las multas pudo haber coludido con los fiscales.

Las multas se produjeron después de una serie de investigaciones de corrupción en Brasil, la más famosa de las cuales, conocida como Lava Jato, comenzó hace diez años este mes. Fue parte de una ola de actividad anticorrupción que se extendió por América Latina en la década de 2010. Pero las decisiones de Toffoli se corresponden con un nuevo empeoramiento de las percepciones de corrupción en toda la región.

En enero, Brasil cayó diez lugares en un índice anual de percepción de corrupción publicado por Transparencia Internacional, una organización benéfica. Perú cayó 20 lugares, colocándolo entre los países percibidos como los más corruptos del mundo. La mayoría de los países latinoamericanos obtuvieron peores resultados de lo que sus niveles de desarrollo sugieren.

Las percepciones no siempre son confiables, pero hay otras evidencias de una reacción contra los esfuerzos anticorrupción. En noviembre, los aliados del nuevo presidente de Honduras pasaron por alto al Congreso para nombrar a un fiscal general que sea amigo del partido gobernante. Al cierre de esta edición de The Economist, el Congreso de Perú iba a votar sobre la destitución de miembros del organismo independiente que selecciona a fiscales y jueces, aun cuando numerosos legisladores están actualmente bajo investigación por corrupción.

El presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador, está tratando de eliminar el organismo estatal que investiga las irregularidades. Los políticos gobernantes de Guatemala lucharon encarnizadamente para impedir que Bernardo Arévalo, un ex activista anticorrupción, asumiera la presidencia en enero.

Las raíces de esta reacción se encuentran en el drama de las investigaciones anticorrupción en la región. La policía brasileña comenzó a investigar a Petrobras, la petrolera estatal, en marzo de 2014. Había estado repartiendo contratos de construcción a precios inflados durante años. Las empresas utilizaron el dinero extra para sobornar a ejecutivos y funcionarios petroleros. La investigación derivó en una docena más, centradas en empresas constructoras.

Entre 2001 y 2016, Odebrecht pagó casi US$ 800 millones en sobornos en tres continentes, obteniendo más de US$ 3,000 millones en ganancias para la firma y sus conspiradores. Se trata del mayor caso de corrupción extranjera jamás procesado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tenía jurisdicción porque algunos sobornos se canalizaron a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

Crimen y castigo

La investigación se denominó Lava Jato porque su punto de partida fue la inspección de un carwash que se dedicaba al lavado de dinero. Quizás se convirtió en la mayor investigación sobre corrupción desde Mani Pulite (Manos Limpias) en Italia en la década de 1990, y trastornó la política en toda América Latina. Casi un tercio de los senadores de Brasil y casi la mitad de sus gobernadores se sintieron atraídos hasta cierto punto. La entonces presidenta de izquierda, Dilma Rousseff, fue destituida en 2016. Su mentor, Luiz Inácio Lula da Silva (conocido como Lula), que fue presidente entre 2003 y 2010, fue condenado dos veces a prisión (fue liberado después de 580 días). Ambos casos estuvieron vinculados con Lava Jato.

En Perú fueron investigados cinco expresidentes; uno se suicidó cuando la policía estaba a punto de arrestarlo. También se investigó a expresidentes en El Salvador, Panamá, México, Paraguay, Ecuador y Colombia. La mayoría sostiene que las investigaciones tuvieron motivaciones políticas.

La extensa investigación Lava Jato también sacudió a las economías latinoamericanas. Los ingresos de varias empresas constructoras implicadas se desplomaron a consecuencia de ello. Algunas quebraron. En Perú, donde Lava Jato investigó contratos de construcción por valor de US$ 17,000 millones, miles de trabajadores perdieron sus empleos cuando las obras públicas se paralizaron. Durante un tiempo pareció que nadie podía escapar de los tentáculos anticrimen de Lava Jato.

Luego vino la caída. Los errores y el comportamiento arrogante de los celosos fiscales ponen en duda la imparcialidad de la investigación. El juez más destacado de Lava Jato, Sergio Moro, hizo público un acuerdo de culpabilidad que implicaba a Lula una semana antes de las elecciones de 2018. El candidato favorito de Lula perdió ante Jair Bolsonaro, un populista de extrema derecha cuya campaña había sido impulsada por el sentimiento antisistema generado por Lava Jato.

Luego, Moro dejó el poder judicial para convertirse en ministro de Justicia de Bolsonaro. El fiscal principal, Deltan Dallagnol, se convirtió en congresista de un partido de derecha. En 2019, mensajes de texto filtrados publicados por The Intercept, un sitio de investigación, sugerían que Moro había estado en connivencia en casos con Dallagnol.

Ambos hombres dijeron a The Economist que no hubo colusión y señalaron que la mayoría de las decisiones judiciales sobre Lava Jato fueron inicialmente confirmadas en apelación. Dallagnol dijo que el grupo de trabajo no reconoció la autenticidad de los mensajes filtrados, y Moro dijo que “nunca habían sido examinados en audiencia pública”.

Los críticos también acusaron al grupo de trabajo Lava Jato de utilizar tácticas agresivas para atraer la atención de los medios. Lula fue arrestado en 2016 mediante una orden judicial, que suele utilizarse cuando una persona citada se niega a asistir a una audiencia, algo que él no había hecho. En Perú y Brasil, los fiscales fueron criticados por el uso extensivo de la prisión preventiva. Un investigador brasileño prohibió al rector de una universidad entrar a su campus y lo encarceló brevemente por sospecha de corrupción. El rector se suicidó poco después. Era inocente.

Los políticos aprovecharon estas grietas. “Lava Jato fue como el momento jacobino de la Revolución Francesa”, dice Marco Bastos de la consultora Southern Pulse. Los brasileños miraban boquiabiertos sus televisores mientras un desfile de políticos era guillotinado en sentido figurado. Entonces la vieja guardia contraatacó.

Luz moribunda

Es posible que los legisladores hayan derrocado a Rousseff porque sintieron que ella estaba haciendo muy poco para protegerlos. Romero Jucá, senador, fue captado en una escucha telefónica antes de su juicio político, diciéndole a un aliado político: “Esta mierda tiene que arreglarse... es necesario cambiar el gobierno para detener la hemorragia”. Dijo que sus palabras habían sido sacadas de contexto.

En 2017, el sucesor de Rousseff, Michel Temer, quien también fue encarcelado por corrupción y desestimó repetidamente las acusaciones como mentiras, perdonó a delincuentes no violentos encarcelados por corrupción que habían cumplido una quinta parte de su sentencia. Su decreto afirmaba que esto podría frenar el “crecimiento exponencial de la población carcelaria”.

En 2019, la Corte Suprema revocó una decisión anterior y dictaminó que se permitiera a los acusados agotar todas las vías de apelación antes de ser encarcelados. Eso liberó a Lula y protegió a muchos políticos de la cárcel. Ese mismo año, el Congreso aprobó una ley que penaliza los “abusos” cometidos por fiscales y jueces, con una definición amplia de abuso.

El sucesor de Temer, Bolsonaro, tenía sus propios motivos para romper con Lava Jato, a pesar de haber aprovechado la ola de sentimiento que generó hacia el poder. Nombró a un fiscal general que desestimó más de 100 solicitudes para investigar a Bolsonaro. En 2020, cuando Lava Jato comenzó a escudriñar a uno de sus hijos, que también es político, Bolsonaro se apresuró a declarar que “no hay más corrupción en el gobierno”. (Su hijo niega haber actuado mal y califica las investigaciones de “persecución política”.) Disolvió el grupo de trabajo Lava Jato en 2021. Los cruzados anticorrupción de Centroamérica corrieron una suerte similar. Los políticos cerraron tribunales con respaldo internacional en Honduras y Guatemala.

Las recientes decisiones de Toffoli muestran que la reacción contra los esfuerzos anticorrupción continúa. El propio juez ha sido vinculado con Lava Jato. En 2019, Crusoé, un medio de investigación brasileño, publicó un artículo sobre correos electrónicos enviados por el jefe de Odebrecht en 2007 en los que se refería a Toffoli, entonces fiscal general, como “el amigo del amigo de mi padre”.

El artículo alegaba que “el amigo de mi padre” era una referencia a Lula, quien era presidente en ese momento. Nombró a Toffoli para la Corte Suprema en 2009. Después de que se publicó la historia, la Corte Suprema consideró que el artículo era “noticia falsa” y ordenó que se eliminara de Internet. Sólo la protesta pública obligó a revocar la decisión. Además de suspender las multas que pagarán Odebrecht y J&F, Toffoli también anuló todas las pruebas reunidas en el acuerdo de indulgencia de Odebrecht. Se negó a hacer comentarios.

Pocas personas en Brasil quieren hablar ya de corrupción, excepto para expresar desdén por Lava Jato. Gilmar Mendes, juez de la Corte Suprema, lo descarta como producto de la interferencia extranjera, la “propaganda” de los medios y los “luchadores anticorrupción [a quienes] les gusta mucho el dinero”.

LEA TAMBIÉN: Lula y AMLO deben aprender el arte de pedir perdón

A través del pasillo

El retroceso de Lava Jato es bipartidista. Moro, ahora senador, se enfrenta a dos juicios que podrían impedirle ocupar el cargo. Uno de ellos, relacionado con presuntos abusos en el financiamiento de campañas, fue presentado por el partido de Bolsonaro. El otro, que alega que Moro cometió fraude como parte de un antiguo acuerdo de culpabilidad, fue iniciada por Toffoli. Dallagnol perdió su escaño en el Congreso después de una decisión de un tribunal electoral por un tecnicismo. Señala que el juez que tomó la decisión fue investigado por Lava Jato y que los tribunales inferiores habían fallado a su favor. Moro dice que ambas acusaciones en su contra son infundadas.

El 26 de febrero, otro juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó a las empresas que habían firmado acuerdos de indulgencia durante Lava Jato a renegociar los términos. Se les dio 60 días para hacerlo, tiempo durante el cual se suspendieron todas las multas relacionadas con el caso. Las empresas afirmaron que se sintieron obligadas a firmar acuerdos que “ponen en peligro su existencia”.

La ruina de Lava Jato ha resonado en toda América Latina. En Perú, ex funcionarios señalan la anulación de las pruebas de Odebrecht como parte de sus esfuerzos para que sus casos sean desestimados.

El antiguo régimen ha estado contraatacando y ha estado ganando. Pero hay que tener cuidado. En una encuesta nacional publicada el 3 de marzo, una pluralidad de brasileños dijo que Lava Jato fue cerrado debido a intereses políticos. El 74% de los encuestados cree que las recientes decisiones de la Corte Suprema “fomentan la corrupción”.

TE PUEDE INTERESAR: Poder Judicial rechaza pedido para liberar al expresidente Alejandro Toledo