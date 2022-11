Su intención no es sembrar el temor, ya que la mayoría de nosotros probablemente estaremos bien. Pero nuevos estudios confirman que algunos desarrollarán un riesgo elevado de coágulos sanguíneos, accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos. Dado que la mayoría de gente ya ha tenido COVID, todo el mundo debería estar más atento a las primeras señales de alerta, como dolor en el pecho, hinchazón inusual, entumecimiento o debilidad, o cambios repentinos en el equilibrio, el habla o la visión.

En la primavera del 2020 empezaron a aparecer informes aterradores de jóvenes que sufrieron accidentes cerebrovasculares mortales durante o inmediatamente después de una infección por COVID. Los médicos comenzaron a sospechar que el COVID no era solo una enfermedad respiratoria, sino también una enfermedad de los vasos sanguíneos.

Estudios más amplios respaldaban ahora sus sospechas y mostraban que las infecciones por COVID aumentaban el riesgo de todos. Eso explicó por qué aparecieron personas más jóvenes que no deberían tener casi ningún riesgo con derrames cerebrales, pero eran solo la punta del iceberg. Los pacientes que fumaban o tenían presión arterial alta o diabetes pasaron de un riesgo alto a uno aún mayor.

Un estudio reciente, publicado en la revista Heart, asociada al British Medical Journal, realizó un seguimiento de 54,000 personas en el Reino Unido durante cuatro meses y medio, y concluyó que los que se habían infectado tenían 2.7 veces más probabilidades de desarrollar un tromboembolismo venoso, un peligroso tipo de coágulo sanguíneo, que los que nunca se habían infectado.

El estudio también demostró que las personas que se infectaron pero que no estaban lo suficientemente enfermas como para ser hospitalizados seguían teniendo 10 veces más probabilidades de morir por cualquier causa durante el período de estudio que sus contrapartes no infectadas. Las personas que habían sido hospitalizadas por COVID-19 tenían unas 100 veces más probabilidades de morir durante el período de estudio.

Otro nuevo estudio publicado en la revista Neurosurgery se centró en el período en que las personas estaban activamente infectadas, y concluyó que la infección por COVID-19 estaba asociada a los accidentes cerebrovasculares, y que los accidentes cerebrovasculares que se producían en las personas infectadas eran probablemente más graves y más difíciles de tratar con cirugía.

Krumholz, a quien conocí antes de la pandemia gracias a su trabajo sobre la mejora de la forma en que los médicos realizan y evalúan los estudios, dijo que todavía no tienen suficientes datos para saber en qué medida se mitigan estos riesgos con la vacunación, o cuánto dura el riesgo elevado. Dijo que la comunidad médica sabe desde hace tiempo que los virus pueden dejar efectos persistentes, pero hasta esta pandemia nunca se había estudiado tan a fondo.

Se está formando un consenso en torno a la idea de que el daño duradero está causado por la inflamación, una parte necesaria de nuestro sistema de defensa inmunitario, pero que puede causar daños si se mantiene a gran velocidad.

No todas las personas que contraen COVID sufrirán una inflamación grave de los vasos sanguíneos, pero la enfermedad sigue siendo una especie de tirada de dados o, como dice el médico Ziyad Al-Aly, una ruleta rusa. Eso no significa que la gente deba desesperarse o entrar en pánico. El tratamiento precoz puede salvar vidas, por lo que los médicos instan a las personas infectadas a no ignorar ninguna señal de alarma, incluso si no tenían ningún riesgo conocido anteriormente.

Al-Aly, que trabaja en el Veterans Affairs St. Louis Health Care System, fue uno de los primeros médicos en estudiar el COVID prolongado y, en general, las secuelas de la infección. “Hay algo en el SARS-CoV-2 que aumenta la propensión a dañar el revestimiento de los vasos sanguíneos y aumenta la probabilidad de coagulación de la sangre”, explicó.

”Lo que hace que esta enfermedad sea tan peligrosa es principalmente que ataca estos vasos”, dijo Pascal Jabbour, neurocirujano del Hospital Thomas Jefferson de Filadelfia. La enfermedad puede provocar la inflamación de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, incluido el intestino, causando una condición llamada isquemia intestinal. También está en la raíz de un problema circulatorio conocido como dedos COVID.

Jabbour es el autor principal del artículo de Neurosurgery. Lo entrevisté en la primavera de 2020, después de que dirigiera uno de los pocos pequeños estudios que mostraban conexiones preliminares pero preocupantes entre los accidentes cerebrovasculares y el COVID.

Su investigación más reciente examina a 575 pacientes con accidentes cerebrovasculares, algunos con COVID y otros sin él. Descubrieron que los que tenían COVID tenían una peor evolución y eran más difíciles de tratar con cirugía para abrir los vasos bloqueados. El grupo infectado incluía a personas más jóvenes y sanas que el grupo de pacientes con derrame cerebral no infectados, que es lo que cabría esperar si las infecciones aumentaran el riesgo de forma generalizada.

Algunos del grupo infectado tenían infecciones leves, y unos pocos no sabían que tenían COVID hasta que se presentaron en el hospital con un derrame cerebral, dijo Jabbour. Esto complica aún más la ya compleja tarea de contabilizar las muertes por COVID. ¿Las personas que parecen haber muerto de un derrame cerebral y han dado positivo deben contarse como fallecidas con COVID, o por COVID?

Incluso algo tan neutro como el riesgo de enfermedad cardíaca se politiza cuando se cruza con la pandemia. “No puede imaginar los ataques que recibí”, dijo Jabbour, después de aparecer en CNN en el 2020 hablando de sus primeras observaciones y resultados del estudio. Esa polarización no ha hecho más que aumentar, ya que algunas personas se niegan a creer que el COVID pueda tener efectos duraderos, y otras publican historias aterradoras en las que se afirma que los continuos estrictos cierres en China forman parte de un plan para triunfar sobre Occidente a medida que el COVID generalizado colapsa nuestra fuerza laboral.

La realidad es que algunas personas han quedado devastadas por el COVID, aunque la mayoría se recupera totalmente. Se necesita tiempo, buenos estudios y muchos casos para conocer las secuelas de la infección, y esa información proviene de los países que han tenido más casos. El mensaje para llevar a casa es que, aunque se sienta bien, la infección por COVID en el pasado es un factor de riesgo cardiovascular, un poco como el colesterol elevado. No es una razón para desesperarse, pero es una muy buena razón para estar alerta.

Por Faye Flam