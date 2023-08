A falta de ocho semanas para las elecciones generales del 22 de octubre, la economía sigue centrando los discursos de los principales candidatos, máxime tras las medidas anunciadas este domingo por el oficialista y candidato presidencial Sergio Massa en su rol de ministro de Economía.

El titular del Palacio de Hacienda difundió una batería de medidas tomadas por el Ejecutivo para intentar paliar la caída en el poder adquisitivo por la devaluación del 22% del 14 de agosto pasado.

Entre ellas, un bono de 60.000 pesos (US$164) que alcanzará a unos 5,5 millones de trabajadores cuyo salario sea inferior a 400,000 pesos netos (unos US$ 1,096); un “refuerzo” de 37.000 pesos (US$ 101,2) para jubilados, llevando la pensión mínima a 124,000 pesos (US$ 339,2); la exención del componente tributario por seis meses a los monotributistas (autónomos); y un bono de 10.000 pesos para beneficiarios de planes sociales.

Estas fueron duramente criticadas por sus dos principales contendientes: “Estalla” la situación antes o después de las elecciones, previó el ganador de las primarias, el libertario Javier Milei, y una “burla”, calificó la candidata de Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich.

“No se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre. Otra vez keynesianismo modelo Ford T. Siempre falla y volverá a fallar. El tema es el tiempo, esto es si estalla antes o después de la elección. Espero que más leones despierten así quedan en off-side”, escribió Milei, quien obtuvo 30.04% de los votos como único candidato en las primarias de su espacio La Libertad Avanza.

“Massa se sigue burlando de la gente”, reaccionó Bullrich, quien obtuvo 16.98% como candidata (tercera) en su pugna con el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, lo que elevó el apoyo a la coalición opositora a un 28.28% (segunda).

“(Massa) Para empujar su candidatura tomó una serie de medidas que la inflación se va a comer en pocos días. Esta Argentina sufre y los problemas no se resuelven con maquillaje y más emisión. Massa ofrece populismo kirchnerista explícito en lugar de dar oportunidades reales para que los argentinos puedan trabajar y crecer”, publicó Bullrich en sus redes sociales y afirmó: “Conmigo el kirchnerismo se acaba para siempre”.

Argentina vivirá elecciones generales el próximo 22 de octubre, en las que los principales candidatos a ocupar la Casa Rosada desde el 10 de diciembre son Massa, por la coalición oficialista Unión por la Patria (antiguamente denominada Frente de Todos); el economista de ultraderecha Milei y la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), Patricia Bullrich.

Milei fue el candidato más votado en las primarias del 13 de agosto y desde entonces marca la agenda con sus propuestas. Tuvo que explicar que propone “tres generaciones” de políticas y, por lo tanto, no son inmediatas, en un contexto en que las encuestas que se conocen estos días aún lo dan como ganador en octubre.

Bullrich quedó desdibujada en su propuesta opositora al Gobierno de Alberto Fernández y, por tanto, las cruces ahora también son entre Milei y ella.

El referente económico de Bullrich, el diputado y economista Luciano Laspina, afirmó que se “está generando una nueva hiperinflación” en Argentina “entre la demagogia del candidato kirchnerista (Massa) que sigue gastando y emitiendo pesos y la demagogia de otro candidato a presidente (Milei) que promete eliminar esos mismos pesos sin tener 1 dólar a cambio”, en referencia a la dolarización que este último tiene por bandera.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que Argentina tiene un programa para refinanciar una deuda de US$ 45 mil millones y reconoce que la economía argentina está “frágil”, se reunió con todos los candidatos tras las primarias.

Días atrás, Laspina también se refirió a Milei al denunciar que el candidato de ultraderecha “mintió” respecto de un supuesto pedido del economista de Bullrich al FMI para que se corte el “roll over” de la deuda con el organismo y que “apuesta al caos macroeconómico y social”.

Laspina señaló: “No sabía que además de vender humo en economía también era un gran fabulador. Aprendió de su mentor y productor televisivo Sergio Massa”, en una clara vinculación entre ambos candidatos, de quienes muchos expertos opinan están polarizando la campaña para dejar fuera de la segunda vuelta a Bullrich.

Fuente: EFE

