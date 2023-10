La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, pidió hoy a los Estados miembros de la organización que muestren responsabilidad y colaboren para que la XIII Conferencia Ministerial en febrero de 2024 en Abu Dabi pueda cerrarse con avances en múltiples negociaciones.

En un encuentro con responsables en materia comercial de alto nivel de los Estadps miembros de la OMC , reunidos hoy y mañana en Ginebra para preparar la ministerial de febrero, Okonjo-Iweala apeló a la necesidad de avanzar en un momento político y económico “muy frágil” por las tensiones y conflictos geopolíticos.

“Tenemos que preguntarnos si queremos mostrarnos como ciudadanos responsables o como individuos incapaces y reticentes a poner de nuestra parte para responder a los problemas mundiales”, afirmó la directora general nigeriana en la apertura de las negociaciones, según indicó la agencia de noticias suiza ATS.

Más de mil representantes de los países miembros participan en las reuniones de Ginebra, con el fin de discutir sobre los principales temas que se pondrán sobre la mesa en la capital emiratí, después de que en la ministerial del año pasado, celebrada en la ciudad suiza, el principal avance fuera en materia pesquera.

Tras más de 20 años de negociaciones, los miembros de la OMC acordaron entonces empezar a eliminar subvenciones mundiales a la pesca con el fin de reducir la pérdida de recursos marinos en todo el planeta.

Ese acuerdo ha sido por ahora suscrito por 40 países, pero son necesarios cerca de 70 para que pueda entrar en vigor, una cifra que la OMC desea lograr antes de que finalice la XIII ministerial, que se celebrará del 26 al 29 de febrero.

La OMC también quiere ampliar las subvenciones eliminadas mediante el acuerdo: por ahora éste cubre las que contribuían a la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada, por valor de unos US$ 20,000 millones, pero se quiere extender a todas las que contribuyen a la insostenibilidad de la pesca, por un valor de unos 54,000 millones.

También se debatirá esta semana, y probablemente en Abu Dabi, la cuestión de reformar la OMC , un tema candente después de que durante décadas la organización haya logrado muy pocos avances en negociaciones.

Además, actualmente la OMC tiene bloqueada su última instancia en el mecanismo de solución de disputas, el Órgano de Apelación, por la negativa de EEUU a autorizar el nombramiento de nuevos jueces, otro punto que muchos miembros del organismo quieren resolver tras años de impasse con una amplia reforma interna.

