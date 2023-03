El Bank of New York Mellon, el fideicomisario que representa a los acreedores de TV Azteca, recibió la semana pasada un citatorio que notifica al banco la decisión de un juez de Ciudad México que bloquea cualquier pago en de los bonos hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare oficialmente el fin de la pandemia de COVID-19, dijo una de las personas, que pidió no ser nombrada porque el fallo no es público.

Un juez de Ciudad México emitió la orden como parte de una demanda presentada a fines del año pasado por TV Azteca, que argumentó que las órdenes del Gobierno para que las empresas de medios permanecieran abiertas durante la pandemia generaron pérdidas que impidieron los pagos de las letras, dijo la persona. sin dar detalles. La fecha del fallo no quedó clara de inmediato.

Un representante de BNY Mellon dijo que el banco no podía comentar sobre los litigios en curso. El vocero de TV Azteca, Luciano Pascoe, declinó brindar detalles sobre la demanda, pero dijo en un correo electrónico que la emisora “está comprometida a alcanzar la mejor solución posible para todas las partes involucradas”.

Por su parte, los tenedores de bonos han estado ejerciendo presión en Estados Unidos para obligar a la segunda emisora más grande de México a que pague. TV Azteca logró trasladar el caso de la corte estatal de Nueva York a la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, donde los acreedores reclaman casi US$490 millones. La audiencia programada originalmente para diciembre fue aplazada sin fijar otra fecha.

TV Azteca forma parte del imperio empresarial de Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico del país que también controla la distribuidora de electrodomésticos Grupo Elektra SAB, así como empresas de seguridad y energía. La compañía no ha realizado los últimos cuatro pagos de cupones de los bonos en dólares con vencimiento en 2024 por un total de alrededor de 1,320 millones de pesos (US$72 millones) a pesar de tener 2,800 millones de pesos en efectivo a fines de septiembre, dijo Fitch Ratings en un informe de enero.

Mientras tanto, la OMS dijo el 30 de enero que la declaración de emergencia sanitaria mundial sigue en pie. El director general de la agencia de las Naciones Unidas, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que mantiene la esperanza de que el “mundo haga la transición a una nueva fase” el próximo año.