El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó este jueves que evitará aparecer en fotografías con la mandataria de Perú, Dina Boluarte, durante el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, en inglés) de la próxima semana en Estados Unidos.

“Ojalá que no tenga yo que tomarme la foto, no lo deseo, se lo digo así con todo mi cariño, con mi buena fe, no quiero tomarme una foto con la presidenta del Perú, yo no voy a ir a buscarla para tomarme una foto”, expresó López Obrador en su rueda de prensa matutina.

El gobernante mexicano viajará el jueves y viernes de la próxima semana a San Francisco para participar en el encuentro de la APEC y buscar una reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, para abordar la actual ola migratoria en la región.

López Obrador había cancelado su asistencia en setiembre por la presencia de Boluarte, a quien considera una presidenta “espuria” tras la destitución en diciembre pasado del entonces mandatario Pedro Castillo, pero en octubre rectificó ante la “insistencia”, según él, de la Casa Blanca.

Aún así, reiteró sus críticas a Perú tras la expulsión en diciembre de 2022 del embajador de México en Lima, Pablo Monroy, por la “injerencia en asuntos internos” ante el apoyo del Gobierno mexicano a Castillo y su familia, asilada ahora en el país.

“No se rompieron las relaciones, sin embargo, el trato que le dieron a nuestro embajador fue grosero, humillante”, manifestó López Obrador.

El presidente mexicano ha generado tensiones meses atrás en foros internacionales por sus desacuerdos con Boluarte, como su negativa a cederle la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico, que también conforman Chile y Colombia.

La participación de López Obrador en el foro de APEC representa apenas su séptimo viaje al exterior tras casi cinco años de mandato, durante el que ha visitado Estados Unidos cuatro veces, una gira por Centroamérica y Cuba una vez, y otra por Suramérica, que incluyó Chile y Colombia en setiembre.