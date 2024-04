SAT Aero Holdings Inc., conocida anteriormente como Petrus Aero Holdings, presentó la demanda el miércoles en un tribunal federal de Nueva York en reclamación de daños y perjuicios por el monto total de su contrato de US$ 838.5 millones, más de US$ 2.4 millones en costos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, anunció en diciembre el inicio de operaciones de una nueva aerolínea denominada Mexicana después de haber comprado el nombre a otra que dejó de volar en 2010. El Gobierno ha comercializado a Mexicana como una nueva aerolínea de bajo costo lista para competir con las aerolíneas locales Volaris y Viva Aerobús. La aerolínea registró 160 vuelos en enero, según estadísticas gubernamentales.

AMLO dijo el año pasado que el Gobierno buscaba arrendar inicialmente 10 aviones Boeing 737. Pero Mexicana ahora alquila al menos una parte de sus aviones a otra aerolínea regional, TAR Aerolíneas.

Según la denuncia, el SAT fue contratado por la Secretaría de la Defensa Nacional de México para prestar servicios que incluían la adquisición de aeronaves y seguros, la contratación y formación de pilotos y tripulación y la organización del mantenimiento de las aeronaves. La empresa dijo que se entendía que compraría aviones para Mexicana, y que el Gobierno asumiría en última instancia el costo.

Pero SAT alega que Mexicana rompió su acuerdo al no pagar más de US$ 5.5 millones en depósitos para que SAT pudiera arrendar los dos primeros de los 10 aviones. La empresa afirma que “siguió adelante” y trató de “hacer todo lo posible para mantener la importante relación comercial a largo plazo”, mientras seguía negociando los contratos de arrendamiento.

“Desafortunadamente, después de que SAT pasara meses negociando los documentos de financiación y arrendamiento pertinentes con el banco y los arrendadores potenciales, la aerolínea se negó a firmar ningún documento con estas instituciones”, dijo SAT en la demanda.

“SAT se ha esforzado por trabajar con la Secretaría de la Defensa Nacional para resolver estos problemas. Sin embargo, en lugar de subsanar estos incumplimientos, Mexicana de Aviación ha intentado imponer sanciones económicas a SAT y responsabilizarla de la no entrega de ninguna de las aeronaves identificadas” en su acuerdo.

La Secretaría de Defensa de México no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El caso es SAT Aero Holdings Inc., 24-cv-2300, Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Sur de Nueva York.

LEA TAMBIÉN: Aerolínea estatal Mexicana comienza con una meta de 448 vuelos mensuales