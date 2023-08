La gobernadora del banco, Victoria Rodríguez, dijo durante la presentación del informe que las exportaciones a Estados Unidos “han contribuido a la resiliencia” de la economía mexicana, y agregó que el consumo privado mantuvo una trayectoria positiva.

Banxico, como se conoce al banco central, revisó su estimación de crecimiento del PBI para 2023 del 2.3% al 3%, según su informe trimestral publicado el miércoles. Para 2024, la autoridad monetaria ahora prevé una expansión del 2.1%, superior al 1.6% anterior.

Las positivas cifras de crecimiento han seguido sorprendiendo al alza a pesar del compromiso del banco de mantener las tasas de interés en un nivel récord del 11.25% para que la inflación vuelva a su meta.

El informe trimestral de Banxico mostró una mejora en las proyecciones de crecimiento económico de México para este año y el próximo, lo que indica que la actividad está superando las expectativas de las autoridades.

La expansión económica de Estados Unidos, el mayor socio comercial de México, ha ayudado a impulsar una demanda externa sostenida de productos mexicanos, apuntalando el auge de las exportaciones. Lo mismo ocurre con la inversión de las empresas extranjeras, que invirtieron US$ 29,000 millones en México en el primer semestre del año.

Aunque no se descarta una recesión en Estados Unidos, cada vez son más los economistas que ven más probabilidades de que la mayor economía del mundo pueda evitarla sin perjudicar demasiado el mercado laboral. Ello reforzaría los argumentos optimistas para la economía mexicana, que vende a su vecino del norte todo tipo de productos, desde automóviles hasta procesadores de computadoras y plásticos.

Banxico puso fin a un ciclo récord de alzas de tasas en marzo, y desde entonces ha mantenido sin cambios los costos de endeudamiento en las últimas tres reuniones. La gobernadora Rodríguez ha sido inequívoca sobre la importancia de seguir el proceso desinflacionario, y los miembros del banco no han dado orientaciones públicas sobre cuándo podrían empezar a recortar las tasas de interés.

Importaciones estadounidenses desde México | Las ventas de bienes de México a la economía más grande del mundo alcanzan niveles récord

La gobernadora afirmó el miércoles que, aunque el proceso de desinflación continúa, las perspectivas siguen siendo complicadas.

En las minutas de la reunión de agosto, un miembro de Banxico dijo que era posible que la entidad mantuviera su actual postura de política monetaria durante el resto del año. El banco mantuvo su proyección de inflación de principios de agosto, afirmando que estaría cerca de la meta a fines de 2024. La meta de inflación del banco es del 3%, más o menos un punto porcentual.

Las ayudas del Gobierno, las remesas de los trabajadores en el extranjero y el aumento de los salarios también han contribuido a la demanda local. El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tradicionalmente austero, ha aumentado el gasto en proyectos de construcción y programas sociales antes de comenzar su último año en el poder.

Nada sobre la mesa

La gobernadora Victoria Rodríguez dijo durante la presentación de su informe trimestral de inflación que un recorte en la tasa de política monetaria “aún no está sobre la mesa”.

Indicó igualmente que las perspectivas futuras siguen siendo complejas e inciertas, y que era importante recordar que los períodos de desinflación no son lineales. Rodríguez enfatizó que la discusión sobre si reducirán la tasa de interés aún no está sobre la mesa y que no es un tema que hayan tocado en sus reuniones.

La junta directiva de cinco miembros del banco central se ha mostrado unánime sobre la necesidad de permanecer atentos a los precios y previamente había dado a entender que mantendría la tasa clave en 11.25% por un “período prolongado”.