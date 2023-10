La exlegisladora venezolana María Corina Machado fue proclamada el jueves por la Comisión Nacional de Primaria (CNP) como la ganadora de la elección interna opositora para enfrentar en el segundo semestre del 2024 al candidato oficialista, casi con seguridad el presidente Nicolás Maduro.

La ingeniera industrial de 56 años ganó la contienda con el 93% de los votos, según el último boletín de la CNP. Machado sostuvo un encuentro con diplomáticos en la sede de su partido, lo que desató duras críticas del gobierno, que alega que la primaria opositora fue fraudulenta.

El presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, se reunió el jueves con diplomáticos en la cancillería reclamándoles que no intervinieran en política interna.

“Se lo decimos con todo respeto, con preocupación, una reunión que se dio entre unas personas perteneciente a una tolda política y algunos embajadores, con todo respeto le solicitamos mesura (...) no se inmiscuyan en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela”, sostuvo.

Rodríguez ratificó ante los diplomáticos sus quejas de que la primaria opositora no se puede considerar una elección porque no participó el organismo comicial y agregó que el proceso electoral incumple con el acuerdo firmado la semana pasada en Barbados entre el gobierno y la oposición.

Por su parte, Machado dijo que también hay una violación al acuerdo electoral de Barbados por la investigación al proceso anunciada el miércoles por la Fiscalía General.

“No me atrevo a hablar de judicialización (de la elección primaria). No podemos anticiparnos a eventos que claramente constituyen una violación a los acuerdos de Barbados, sin lugar a dudas. Esperemos que esto no proceda”, dijo Machado luego del acto de proclamación.

El Gobierno y la oposición firmaron un acuerdo electoral, que además de señalar que las presidenciales serán en el segundo semestre de 2024, decía que cada parte podía elegir su candidato según las reglas internas, pero no retiró las prohibiciones a los opositores, incluida Machado, de ocupar cargos públicos.

El miércoles, la Fiscalía General anunció una investigación al presidente de la comisión, Jesús María Casal, y otros miembros del cuerpo por los presuntos delitos de fraude, usurpación de funciones electorales y legitimación de capitales, entre otros.