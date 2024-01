Maduro encarceló a asesores de la candidata presidencial de oposición María Corina Machado y el tribunal superior de Venezuela confirmó la semana pasada una prohibición contra ella y otros que ocupan cargos públicos. Eso apagó el rayo de esperanza de que Maduro enfrentaría una competencia real en su búsqueda de la reelección este año.

Sin embargo, Estados Unidos —que el año pasado suspendió las sanciones después de que Maduro se comprometiera a realizar un proceso democrático— tiene muchos incentivos para continuar negociando con el líder venezolano y mantener una política más indulgente, dicen los expertos.

Los bonos del Gobierno venezolano y de la petrolera estatal PDVSA cayeron el lunes, y los bonos gubernamentales con vencimiento en 2027 bajaron 1.6 centavos, la mayor pérdida desde el 31 de octubre, según operadores y datos de precios indicativos compilados por Bloomberg.

“Desde la perspectiva de la Administración Biden, las sanciones no estaban funcionando”, dijo David Voght, director gerente de IPD Latin America, un grupo de investigación en energía.

Y la flexibilización de las sanciones, afirmó, ha “logrado ciertos avances clave”.

Maduro actualmente permite que Estados Unidos envíe de regreso a Venezuela vuelos con inmigrantes indocumentados, lo que ayuda al presidente Joe Biden a adoptar una postura más dura sobre la inmigración en un año electoral. Y la petrolera venezolana PDVSA ha aumentado las exportaciones directas a puertos estadounidenses ahora que se han levantado las restricciones a sus ventas, lo que ayuda a mantener los precios del petróleo bajo control y brinda apoyo, aunque sea modesto, a su economía.

El viernes, el máximo tribunal de Venezuela cerró el camino para que Machado se postulara este año para presidenta, lo que pone al Gobierno de Biden en la incómoda posición de decidir si restablece las sanciones que había suspendido para apoyar elecciones libres y justas.

Algunos expertos dicen que es probable que Biden opte por una medida a medias para castigar a Maduro por las acciones antidemocráticas de Venezuela y que tal vez reimponga sanciones a las exportaciones de oro o restrinja solo nuevos acuerdos de producción de petróleo. Una persona familiarizada con el proceso dijo que Estados Unidos podría volver a imponer parcialmente las sanciones a la producción de petróleo al limitar las licencias y permitir que continúen solo algunos proyectos, pero no la prohibición total que existía antes de octubre.

Ninguna de las medidas sería un golpe significativo para Maduro en el corto plazo, pero permitirían a Biden demostrar que está tomando acciones. También daría cierto margen de maniobra hasta que se fije una fecha definitiva para las elecciones presidenciales. El Gobierno de Venezuela acordó con la oposición que el país acudirá a las urnas en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, esto podría retrasar aún más el financiamiento del sistema bancario internacional que es crucial para las empresas petroleras locales.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, pronuncia un discurso sobre el Estado de la Unión en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el lunes 15 de enero de 2024.

“Es muy poco probable que la Administración Biden vuelva a imponer el mismo esquema de sanciones petroleras que existía” anteriormente, dijo Francisco Monaldi, investigador de política energética latinoamericana en el Baker Institute for Public Policy de Rice University.

“Lo más probable es Estados Unidos ponga fin a la licencia de oro como primera advertencia con la esperanza de que se alcance un acuerdo con la oposición para un candidato presidencial antes de abril, cuando expira la licencia de petróleo”, añadió. Una prohibición a la minera estatal de oro Minerven se impuso en 2019 para evitar ventas lucrativas que permitían mantener la lealtad de los militares hacia Maduro.

El Departamento de Estado dijo el sábado que Estados Unidos está revisando su política de sanciones hacia Venezuela.

Aún no se han tomado decisiones sobre las sanciones a Venezuela y la Administración Biden espera completar su revisión en unos días, según personas familiarizadas con el proceso, que pidieron no ser identificadas ya que no están autorizadas a hablar públicamente. El Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro declinaron el domingo hacer comentarios adicionales.

Tras el fallo de la Corte Suprema del viernes, la oposición venezolana y Estados Unidos probablemente estén evaluando si la acción del tribunal es definitiva o si hay una manera de negociar con el régimen de Maduro para que Machado sea incluida en las elecciones, o para que la oposición acepte un candidato de reemplazo, dijo Mark Feierstein , director sénior de Estados Unidos para asuntos del hemisferio occidental durante el Gobierno de Obama.

“Creo que el Gobierno tiene la esperanza de que continúen las negociaciones entre ellos y el régimen”, dijo Feierstein , ahora asesor sénior de US Institute of Peace.

Sanciones petroleras son improbables

Incluso si Venezuela ya no es un actor petrolero tan importante como lo era antes, Estados Unidos tiene razones para garantizar que el país siga siendo un proveedor. Una reimposición parcial de sanciones no relacionadas con el petróleo dejaría a Chevron Corp. en libertad para seguir enviando petróleo a las refinerías estadounidenses y aumentando su producción. La firma con sede en San Ramón, California, ha duplicado con creces su producción durante 2023 y este año planea hacer perforaciones.

Empresas europeas como Eni SpA y Repsol SA actualmente producen petróleo y gas, y sus operaciones están aseguradas por cartas de conformidad extendidas por Estados Unidos. Una reimposición parcial de las sanciones no afectaría a sus negocios. PDVSA, Chevron, Eni y Repsol no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Las empresas comerciales también se han acercado a Venezuela para reiniciar las compras directas. Cualquier interrupción de las conversaciones en curso con el sistema bancario internacional para restablecer el financiamiento del sector debido a la reciente disputa política retrasará aún más los esfuerzos para aumentar la producción.

“Existe la posibilidad de una reimposición parcial de sanciones para indicar que Estados Unidos habla en serio, pero las negociaciones podrían continuar”, dijo Feierstein . “La minera es la más fácil de hacer y los límites a las transacciones financieras fueron más perjudiciales para los inversionistas estadounidenses que para Venezuela. Las sanciones sobre el petróleo son las más graves y me sorprendería que lo hicieran inmediatamente”.