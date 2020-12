Ninguno de los 58 países más contaminantes está en la trayectoria adecuada para cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático, pese a que se perciben mejoras, según un estudio de la Red de Acción Climática (CAN).

El “Índice de Actuación contra el Cambio Climático” de esta ONG -que contempla el 90% de las emisiones globales de los gases que provocan el efecto invernadero- sitúa por cuarto año consecutivo a Suecia a la cabeza de los esfuerzos nacionales contra el calentamiento global. Le siguen Reino Unido, Dinamarca, Marruecos, Noruega, Chile e India.

No obstante, la CAN ha dejado vacías las tres primeras posiciones de la clasificación, porque ninguno de los países analizados está actualmente en la trayectoria adecuada para cumplir con el objetivo de reducción de emisiones del Acuerdo de París, que busca que el calentamiento no supere los dos grados con respecto a niveles preindustriales.

En la parte más baja de la tabla se sitúa Estados Unidos, que repite por segundo año consecutivo en el último puesto de esta clasificación, justo por debajo de Arabia Saudí, Irán, Canadá, Taiwán, Malasia, Kazajistán, Australia, Corea del Sur y Rusia. Su actuación en la lucha contra el calentamiento global aparece clasificada como “muy baja”.

Stephan Singer, consejero de Políticas Energéticas Globales de la CAN, subraya que “los mayores productores y exportadores de combustibles fósiles” están “correctamente en la parte inferior de la clasificación: son los “mayores contaminantes y los mayores consumidores de energía”, “ninguno tiene políticas climáticas en vigor”.

Luces y sombras en la UE

El estudio destaca las mejoras de Suecia y Portugal, así como la de la UE en su conjunto, que consigue saltar del puesto 22 del año pasado al 16, gracias principalmente a la acción legislativa en el ámbito del cambio climático.

Muchos países miembros, sin embargo, obtienen una mala valoración, como es el caso de Polonia y Hungría. El estudio destaca asimismo la caída de España (de puesto 34 al 41), Grecia (del 28 al 34) y Bélgica (del 35 al 40).

Por eso, uno de los autores del informe, Jan Burck, considera que la UE se encuentra en una “encrucijada” ahora mismo. “La UE puede convertirse en un ejemplo con las medidas verdes de recuperación tras la crisis del coronavirus” o puede “tropezar malamente” si trata solamente de vestir sus medidas de ecológicas.

El índice de la CAN lamenta asimismo que sólo tres miembros del G20 -el grupo de principales economías industrializadas y emergentes- encabecen la clasificación y que seis de ellos estén abajo del todo.

El estudio se publica apenas unos días antes de la cumbre de la UE sobre objetivos climáticos para el 2030 y de la Cumbre de Ambición Climática de la ONU, convocada para marcar el quinto aniversario del Acuerdo de París, el próximo 12 de diciembre.

El índice, realizado de la mano de las ONG Germanwatch y NewClimate Institute, contempla las emisiones, el consumo energético, la aplicación de energías renovables y las políticas para combatir el calentamiento global.

Este ranking aspira a ser una herramienta para promover la transparencia y permitir comparar los esfuerzos de diferentes países en la lucha contra el cambio climático, algo muy importante para avanzar en la implementación del Acuerdo de París.