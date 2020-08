Los laboratorios rivales AbbVie Inc, Amgen Inc y Takeda Pharmaceuticals Inc dijeron que han empezado a tratar a pacientes en un ensayo para determinar de forma rápida si un fármaco de cada compañía puede ser usado contra el COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus.

La pandemia del COVID-19 “nos tiene a todos manos a la obra”, dijo David Reese, jefe de investigación y desarrollo de Amgen. “Queríamos un ensayo capaz de cribar y priorizar rápidamente múltiples agentes”.

El estudio es una colaboración entre actores de la industria farmacéutica integrantes de la recientemente formada Alianza de Investigación y Desarrollo por el COVID de Quantum Leap Healthcare Collaborative -una sociedad de investigadores médicos e inversores- y la Administración de Alimentos y Medicamentos.

El primer segmento probará si Otezla -fármaco de Amgen para la psoriasis-, Firazyr -medicamento antiinflamatorio de Takeda - y el cenicriviroc de AbbVie, usado en pacientes con VIH, ayudan con la hiperactiva y potencialmente dañina repuesta inmune que ocurre a veces en pacientes con un cuadro grave de COVID-19.

La “plataforma adaptativa” del estudio implica que pueden ser probados varios candidatos a tratamiento a la vez, avanzando el más prometedor y descartándose el menos promisorio, dijo la doctora Laura Esserman, cofundadora de Quantum Leap.

“En seis semanas podríamos tener algunos resultados”, comentó, agregando que se añadirán pronto fármacos adicionales a la selección actual.

Integrantes de la firma dijeron que Otezla podría suprimir la inflamación en una repuesta inmune hiperactiva; Firazyr podría ayudar a limitar el fluido en los pulmones; y cenicriviroc, que bloquea la actividad de ciertas células del sistema inmune, podría reducir la gravedad de la dificultad respiratoria aguda causada por el virus.

Los fármacos están siendo dosificados junto al medicamento antiviral remdesivir de Gilead Sciences Inc y el esteroide genérico dexametasona, que han mostrado en ensayos previos que ayudan a los pacientes de COVID-19 y son ya parte del tratamiento estándar, dijo Esserman. Un grupo comparativo de pacientes recibirá solo remdesivir y dexametasona.

“Hay un gran número de ensayos con las mejores intenciones por todo el mundo, pero muchos son pequeños y no aportarán respuestas definitivas”, afirmó Reese de Amgen.