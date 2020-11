El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo la semana pasada a sus contrapartes líderes mundiales que las dos vacunas rusas contra el COVID-19 –incluida una que defendió como la primera inoculación del mundo contra la enfermedad– son seguras y efectivas. Eso no significa que él se haya vacunado.

“Todavía no hemos comenzado la vacunación generalizada y el jefe de Estado no puede participar en la vacunación como voluntario. Es imposible”, dijo el martes a la prensa Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, en respuesta a una pregunta sobre si Putin se había vacunado. “El presidente no puede recibir una vacuna no certificada”.

Los desarrolladores de la vacuna insignia de Rusia, Sputnik V, dijeron el martes que las pruebas iniciales mostraron que tenía una eficacia de 91.4% en la prevención de contagios, aunque aún no ha publicado sus resultados finales en una revista revisada por pares. Entre los voluntarios que comenzaron el proceso de vacunación de forma previa, los datos preliminares indicaron una eficacia de más de 95%, según el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF).

El país registra el quinto mayor número de casos a nivel mundial, tras superar la semana pasada los 2 millones de contagios. Putin anunció el registro de la Sputnik V en agosto, mientras que una segunda vacuna fue aprobada en octubre, pese a que aún no se concluyen los ensayos de fase 3 para establecer su seguridad y eficacia.

Rusia ya comenzó a vacunar a trabajadores de la salud, maestros y funcionarios. Para fin de año, los productores apuntan a tener listos alrededor de 2.9 millones de dosis, según la viceprimera ministra rusa, Tatyana Golikova.

Putin, de 68 años, se encuentra en una categoría de mayor riesgo debido a su edad. El primer grupo de voluntarios de 60 años y más comenzó los ensayos de vacunas el 28 de octubre, informó el mes pasado el servicio estatal de noticias Tass, citando al médico que realiza las pruebas.

Bajo precio

La Sputnik V costará menos de US$ 20 en los mercados internacionales por cada tratamiento de dos dosis, lo que la hace más barata que rivales extranjeras producidas por Pfizer Inc. y Moderna Inc., indicó el martes el RDIF.

Los resultados provisionales y el bajo precio muestran que el “RDIF hizo la apuesta correcta” dijo en una entrevista el director ejecutivo, Kirill Dmitriev. El fondo estudió más de dos docenas de iniciativas de vacunas en Rusia y escogió al Centro Nacional de Epidemiología y Microbiología estatal de Gamaleya y su tecnología basada en adenovirus humano porque se había utilizado durante años para otras enfermedades, dijo Dmitriev.

Las entregas internacionales comenzarán en enero y Rusia planea producir dosis para 500 millones de personas en el extranjero en el 2021, según un comunicado de RDIF. El país planea vacunar de forma gratuita a sus ciudadanos.