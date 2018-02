Izquierdista López Obrador reitera que revisará contratos petroleros si gana presidencia de México

El líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien puntea en preferencias para las elecciones presidenciales de México en julio, reiteró el jueves que va a revisar los contratos petroleros, un día después de que el país hizo la adjudicación más importante desde que entró en vigor la reforma energética.

México ha adjudicado en varias licitaciones cerca de 90 contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos parte de una amplia reforma energética aprobada entre 2013-2014, que abrió el sector otrora reservado al Estado, con la que ha dicho pretende apuntalar la declinante producción de crudo y gas.

"Vamos a revisar contratos. Se va a terminar el bandidaje oficial", dijo López Obrador a periodistas tras una rueda de prensa. "Los contratos que están firmando son, más que nada, para la especulación financiera, no para producir, no para extraer petróleo, no para que se desarrolle la industria", agregó.

Solo el miércoles, el país adjudicó 19 bloques en aguas profundas del Golfo de México en una subasta en la que la anglo-holandesa Shell ganó nueve bloques. Se espera que los campos adjudicados atraigan inversiones por unos US$ 93,000 millones en unos 35 años.

En septiembre, el aún precandidato para las elecciones del 1 de julio dijo que de ganar la presidencia de México, revisaría los contratos petroleros que el país ha firmado tras la apertura del sector, una de las razones por lo que algunos inversores lo ven como un riesgo.