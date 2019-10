Los viticultores de Francia perderán hasta 300 millones de euros (US$ 335 millones) en exportaciones el próximo año debido a los aranceles de Estados Unidos, en una disputa sobre manufactura aérea, dijo Bruno Le Maire.

Cada región vitivinícola francesa sufrirá, ya que las botellas con precios entre US$ 15 y US$ 35 se verán afectadas por los aranceles, dijo Le Maire el viernes antes de reunirse con el representante Comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, en Washington. Los productores de vino Beaujolais Nouveau están preocupados de que incluso ya no puedan exportar a EE.UU., agregó Le Maire.

“Es un impacto para los viticultores, y está claro que lucharé hoy en Washington para encontrar una solución lo más rápido posible”, dijo Le Maire a periodistas al margen de las reuniones del Fondo Monetario Internacional en Washington. “Me parece injusto e incomprensible por parte de nuestros amigos estadounidenses”.

Es probable que Francia sienta la peor parte de los aranceles estadounidenses que entraron en vigencia el viernes sobre US$ 7,500 millones en bienes de la UE, desde aviones hasta licores. La UE prometió aranceles de represalia, que Le Maire ha dicho podrían ser aún más significativos que la medida de EE.UU.

Aun así, el ministro francés dijo que es posible encontrar una solución negociada con EE.UU. sin tener que entrar en complejas conversaciones comerciales. Dijo que también presionaría por una suspensión de los aranceles sobre los vinos franceses en particular.