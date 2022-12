La Comisión de Protección de Datos de Irlanda dijo el viernes en un comunicado que decidió iniciar una investigación, bajo su propia iniciativa, sobre los informes de que uno o más conjuntos de datos de información personal de los usuarios de Twitter “se habían puesto a disposición en internet”

“Se informó que estos conjuntos de datos contienen datos personales relacionados con aproximadamente 5,4 millones de usuarios de Twitter en todo el mundo”, señaló la agencia. “Se informó que estos conjuntos de datos relacionaban los ID de Twitter con las direcciones de correo electrónico y/o números de teléfono de los sujetos de datos asociados”.

La autoridad irlandesa dijo que, tras mantener conversaciones con Twitter sobre el asunto, considera que “una o más disposiciones” del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE pueden haberse infringido, y seguir infringiéndose. La autoridad es el principal organismo de control de algunas de las mayores empresas tecnológicas de Silicon Valley que han establecido una base en la UE en el país. En virtud del RGPD, está facultada para imponer multas de hasta el 4% de las ventas anuales de una empresa.

El escrutinio mundial de Twitter ha alcanzado su punto álgido tras la adquisición por parte de Musk por US$ 44,000 millones. Aunque las presuntas infracciones se produjeron antes de la compra por parte del multimillonario, se han eliminado funciones clave que vigilaban el cumplimiento de la normativa, lo que ha generado dudas sobre la capacidad del gigante de las redes sociales para proteger los datos de los usuarios.

Europa fue particularmente rápida en exigir a Twitter que cumpla sus exigencias normativas, desde la protección de datos hasta el control de la incitación al odio. Horas después de que el multimillonario Musk cerrara el acuerdo para adquirir la empresa, el comisario europeo Thierry Breton envió una advertencia al nuevo propietario, pidiéndole que “se atenga a nuestras normas”.

LEA TAMBIÉN: Dólar opera estable mientras inversores están atentos a posibles subidas de tasas de interés de la Fed

Desde que Musk obtuvo el control de la empresa en octubre, advirtió que Twitter corría el riesgo de quebrar e instituyó lo que denominó un entorno de trabajo “duro” tras un drástico recorte de personal. En menos de dos meses al mando, ha asustado a los anunciantes, alienado a los creadores más fervientes de Twitter y transformado el servicio desde un foro de discusión de noticias a un tema destacado en sí mismo.

Esta semana, la empresa resolvió una disputa con un alto ejecutivo que fue excluido del sistema informático de la empresa tras no responder en cuestión de horas a un correo electrónico enviado por Musk a toda la empresa en el que preguntaba al personal si estaban de acuerdo con el nuevo “Twitter 2.0″.

Además de cerrar su oficina en Bruselas, su departamento de comunicación en Alemania ya no existe tras la reorganización de Musk, según el antiguo jefe de la unidad, que presentó una demanda en Alemania por despido improcedente.

LEA TAMBIÉN: EEUU dispuesto a ayudar a China con vacunas para controlar covid

Aunque el regulador irlandés ha sido criticado por su lentitud a la hora de actuar, el mes pasado impuso una multa de €265 millones (US$ 281 millones) a Meta Platforms Inc. por no impedir la filtración de los datos personales de más de 500 millones de usuarios de su servicio Facebook