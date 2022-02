Los taxis voladores eléctricos acapararon los reflectores en el Salón Aeronáutico de Singapur esta semana, a medida que la presión para reducir emisiones y recuperarse del covid-19 llevó a las aerolíneas a invertir en vuelos cortos alimentados por baterías para estimular el crecimiento futuro.

Mientras que en los últimos meses las ventas de aviones convencionales han sido modestas, AirAsia, propiedad del magnate de Malasia Tony Fernandes, llegó a un acuerdo no vinculante con la empresa de arrendamiento de aeronaves Avolon Holdings Ltd. para alquilar al menos 100 taxis voladores de Vertical Aerospace Ltd., lo que confirma un reporte anterior de Bloomberg News. Avolon, un inversionista en Vertical, ordenó 500 de los aviones tipo VX4 de la startup del Reino Unido, condicionados a hitos que incluyen la certificación.

Por separado, Eve Urban Air Mobility, una unidad de Embraer SA, y Microflite, un operador de helicópteros australiano, anunció un pedido de hasta 40 aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, o eVTOL, para respaldar el inicio de sus operaciones en Australia en 2026. Eve también llegó a un acuerdo con Aviair y HeliSpirit, que prestan servicios a algunas de las atracciones turísticas más populares de Australia Occidental, por hasta 50 eVTOL.

“La descarbonización del mundo es el desafío más grande que enfrentamos como generación, y la descarbonización es también la oportunidad más grande que tenemos en la industria de la aviación”, dijo Domhnal Slattery, director ejecutivo de Avolon. “La electrificación de los aviones es un primer e importante paso en ese viaje”.

Nuevo mercado

Un número cada vez mayor de transportistas está considerando este nuevo mercado para conectar centros de negocios con aeropuertos y transportar personas entre ciudades utilizando aviones que funcionan con baterías. Aerolíneas como American Airlines Group Inc., Virgin Atlantic Airways Ltd. y Japan Airlines Co., pidieron ya cientos de Vertical eVTOL.

Startups como Eve, Vertical y Joby Aviation Inc. están mientras tanto compitiendo para refinar la tecnología y obtener certificaciones de seguridad. El impulso promete impulsar una generación de aeronaves con emisiones más limpias que permitan a los transportistas ofrecer viajes rápidos a precios razonables que compitan con los servicios de helicópteros, taxis y trenes.

Obstáculos de seguridad

La demanda de eVTOL es excepcionalmente alta, dijo Slattery esta semana. Antes del acuerdo con AirAsia, Avolon había firmado compromisos por hasta 350 aviones verticales, incluso con la aerolínea más grande de Brasil, Gol Linhas Aéreas Inteligentes.

Habrá que superar una serie de obstáculos antes de que la gente se transporte como la familia de dibujos animados de “Los Supersónicos”. Si bien muchos en la industria de la aviación se han subido a la ola de los taxis voladores eléctricos, hasta ahora ninguna unidad ha sido certificada por las agencias reguladoras.

El rango de vuelo de EVTOL también sigue siendo limitado, y la potencial de electrificación de aviones populares como

los A320 de Airbus SE o los 737 de Boeing Co. ha sido descartado en gran medida debido al peso de las enormes baterías que se requerirían para volar cientos de millas.