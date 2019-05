Subasta de almuerzo con Warren Buffett comienza en EBay por US$ 25,000

Warren Buffett ha recaudado cerca de US$ 30 millones para una organización benéfica de San Francisco mediante subastas anuales durante 19 años. Y aún no ha terminado.

El domingo por la noche comenzó una subasta en el sitio web de EBay Inc. en Estados Unidos en la que el inversor multimillonario ofrece nuevamente la oportunidad de que el ganador aproveche sus conocimientos durante un almuerzo en un asador de Nueva York.

El precio de salida fue de US$ 25,000. La subasta, que dura una semana, se realiza en beneficio de Glide, una organización cuyos programas se centran en el hambre, la pobreza y la falta de vivienda.

El auge tecnológico ha generado miles de millones de dólares en fortunas personales en San Francisco y en Silicon Valley, aumentando los costes de vida y contribuyendo a una crisis de vivienda.

El departamento de personas sin hogar de la ciudad dice que alrededor de 8,000 personas están en las calles. La responsable ejecutiva de Glide, Karen Hanrahan, señaló que está viendo colas más largas de personas necesitadas fuera de las puertas de la organización benéfica.

"No son solo los números sino también la naturaleza cambiante de quién está en nuestra cola", manifestó Hanrahan en una entrevista telefónica. "Vemos un número creciente de personas que tienen trabajo y, a veces, tienen hogares, pero penden de un hilo".

El aumento en la falta de vivienda impulsa la demanda de servicios de Glide, que incluyen comidas, tratamiento para la adicción o problemas de salud mental. La creciente riqueza en una ciudad importante de Estados Unidos conlleva un incremento del déficit de vivienda y desigualdad, dijo Hanrahan.

"Hay algunas personas que piensan que si las economías están creciendo, va a beneficiar a más gente", dijo. "Pero la realidad es que la cantidad de personas que caen en la pobreza y no pueden pagarse la vivienda, los alimentos u otras necesidades está superando a la cantidad de personas que podrían beneficiarse de una economía en crecimiento".

La vigésima subasta anual tendría que recaudar alrededor de US$ 3.46 millones para superar el récord establecido por un postor anónimo en el 2012. La primera subasta consiguió US$ 25,000 en el 2000, y las ofertas del año pasado superaron los US$ 3.3 millones. Buffett, presidente y responsable ejecutivo de Berkshire Hathaway Inc. , dijo que el dinero se necesita desesperadamente en San Francisco.

"Contribuye a un cambio, y se traduce en que seres humanos encuentren esperanza en la vida", dijo Buffett, de 88 años, en un comunicado. "El resto de la sociedad puede haber renunciado a ellos, pero Glide les dará una oportunidad".

El ganador de la subasta puede llevar a siete amigos al almuerzo con el famoso inversor en el restaurante Smith & Wollensky en Manhattan. Se prevé que la subasta termine a las 7:30 pm, hora de San Francisco, el 31 de mayo.

Año / Ganador / Puja ganadora US$

2000 Anónimo US$ 25,000

2001 Anónimo US$ 18,000

2002 Anónimo US$ 25,000

2003 David Einhorn, Greenlight Capital US$ 250,100

2004 Jason Choo, Singapur US$ 202,100

2005 Anónimo US$ 351,100

2006 Yongping Duan, California US$ 620,100

2007 Mohnish Pabrai, Guy Spier, Harina Kapoor US$ 650,100

2008 Zhao Danyang, Pure Heart Asset Management US$ 2’110,100

2009 Salida Capital, Canadá US$ 1’680,300

2010 Ted Weschler US$ 2’626,311

2011 Ted Weschler US$ 2’626,411

2012 Anónimo US$ 3’456,789

2013 Anónimo US$ 1’000,100

2014 Andy Chua, Singapur US$ 2’166,766

2015 Zhu Ye, Dalian Zeus Entertainment Co. US$ 2’345,678

2016 Anónimo US$ 3’456,789

2017 Anónimo US$ 2’679,001

2018 Anónimo US$ 3’300,100