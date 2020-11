Internacional







Prueba o no prueba: el dilema en los aeropuertos americanos ante el COVID-19 El director encargado de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández Niño, señaló que “los requisitos previos al vuelo son, en primera medida, no presentar fiebre o síntomas respiratorios asociados al COVID-19. De igual manera, se impedirá el abordaje a aquellos viajeros que no hayan diligenciado previamente la aplicación Check-Mig”.