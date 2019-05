Guerra comercial: Se reanudan las negociaciones entre Estados Unidos y China

La entrada en efecto de los aranceles de Estados Unidos a China, impuestos aDonald Trump , coinciden con la reanudación de las negociaciones con el gigante asiático.

Los representantes chinos no ven con buenos ojos el conflicto comercial con sus pares estadounidenses.

"Añadir nuevos aranceles no es un buen modo de resolver los problemas, no es favorable a China, tampoco a Estados Unidos, ni para el mundo", señaló el vice primer ministro de China, Liu He.

Por el contrario, Donald Trump se mostró firme en su decisión de perpetuar la guerra comercial contra China.

"Pienso que los aranceles para un país son muy poderosos. Sabemos que todos roban, también China", acusó el mandatario.

"Hemos estado pagando a China US$ 500,000 millones año tras año. China se reconstruyó gracias a nosotros", concluyó Trump.



Conozca más detalles en el video de Deutsche Welle.