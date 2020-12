Los precios de materias primas claves en Latinoamérica, como el cobre o la soja, han subido a lo largo de 2020 y han recuperado e, incluso, superado los niveles prepandemia, un balón de oxígeno para la recuperación de las dañadas economías de la región, según los expertos consultados por EFE.

“La subida de precios de las materias primas puede ayudar mucho a la recuperación de América Latina, especialmente en Sudamérica, que es el gran proveedor global de materias primas”, dijo a EFE el economista Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE, a la vez que indicó que unos precios más altos “mejorarán los saldos comerciales, los saldos fiscales y los ingresos públicos”.

“Esto es una buena noticia para los países emergentes, en especial para los países latinoamericanos. La ansiada recuperación económica podría ser menos complicada de lo que antes se preveía”, coincidió Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano.

Tras marcar mínimos en marzo en US$ 2.09 por libra (equivale a 0.45 kilos), fruto de los confinamientos en la mayor parte del mundo, materias primas como el cobre -del que Chile es el principal productor mundial, seguido de Perú- acaba este año con una revalorización del 27% (en 2019 terminó en US$ 2.79 por libra y este jueves se cambiaba a US$ 3.56).

Los futuros de soja -con Brasil, Argentina y Paraguay en el “top five” de países productores- ha acumulado una subida del 34% ya que han pasado este año de 9,43 dólares por bushel (medida de capacidad anglosajona que equivale a 27,216 kilos) a US$ 12.63. El mínimo del año de la soja se registró el pasado 21 de abril en US$ 8.08 por bushel.

Otro mineral que se ha revalorizado a lo largo de 2020 es la plata, que cuenta entre sus principales productores con México y Perú. Este metal, que llegó a caer el 18 de marzo al mínimo anual de 12 dólares la onza troy (31.1 gramos), registró en agosto su cotización máxima por encima de 29 dólares y, a punto de finalizar el año, se cambia a cerca de 26 dólares, lo que implica un alza del 43% (el último día de 2019 se negoció a US$ 18.15).

Recuperación de China y dólar débil

Entre las razones de esa subida, figura la recuperación de la actividad económica mundial, que está siendo especialmente intensa en el sector industrial chino, y la debilidad del dólar (el euro se ha revalorizado este año casi el 9%, al pasar de US$ 1.124 a US$ 1.222), ya que normalmente un dólar débil implica que los precios de las materias primas son más altos y viceversa, explicó Martínez Lázaro.

“No debemos olvidar las expectativas que se están generando sobre la recuperación de la actividad económica en 2021 una vez que los procesos de vacunación ya se han anunciado. Esto augura que la situación sanitaria podría estabilizarse a lo largo del año que viene”, añadió.

Recordó, asimismo, que en subidas como la experimentada por el precio de la soja influye probablemente “la sequía que se está viviendo en Suramérica y que augura que tal vez las cosechas el año que viene no van a ser tan abundantes como se pensaba”.

No todas suben

Los expertos recuerdan, no obstante, que no todas las materias primas están subiendo, ya que el petróleo mantiene precios por debajo de los que tenía a principios de año, ya que todavía no se vislumbra que la demanda de crudo pueda normalizarse en 2021.

El barril de Brent, de referencia en Europa, ha pasado de US$ 66 al cierre de 2019 a US$ 51 la víspera, lo que implica una bajada superior al 22% (el mínimo de año lo marcó el 22 de abril a US$ 15.98), una de las materias primas peor paradas este año, según el intermediario financiero IG.

Esta firma también ha destacado que el año ha resultado muy complejo también para los futuros de ganado vivo (que acumulan una caída cercana al 9 % al pasar de US$ 1.26 a US$ 1.15 la libra -435 gramos-, con un mínimo de US$ 0.77 el seis de abril pasado).

El precio del café ha bajado casi el 3 % este año, ya que al cierre de 2019 la variedad arábiga se cambiaba a casi US$ 0.13 la libra, en tanto que este jueves se negociaba a US$ 0.126 (registró el mínimo del año el 15 de junio a US$ 0.093).

El arroz se depreció un 6.5% (termina el año a US$ 12.28 por centena, equivalente a 45.36 kilos, y lo empezó a US$ 13.14), como consecuencia del impacto del virus en la demanda.

Previsiones para 2021

De cara a 2021, los expertos prevén una recuperación de los precios del petróleo, en la medida en la que la actividad económica, sobre todo los viajes, el comercio y el tráfico, vaya recuperándose.

En el resto de materias primas, según IG, “los precios van a seguir elevados” ya que “hay mucha liquidez a nivel mundial y eso hace que muchos inversores busquen refugio en las materias primas para obtener rentabilidades que en otros mercados es difícil obtener hoy en día”.

“En cualquier caso, 2021 esperemos que sea el año de la recuperación de la actividad económica mundial y también de la estabilización del precio de las materias primas”, concluyó.